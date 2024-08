Z násilného vzťahu musela odísť. Katka Hasprová si vzala Ivana, s ktorým majú taliansko-arabské manželstvo

„Niekedy sa smejem, či neskončím ako Brigitte Bardot, ktorá zostala sama s množstvom psov,“ hovorievala kedysi Katarína Hasprová. Nadaná herečka a speváčka svoju spriaznenú dušu našla po štyridsiatke, keď v divadle spoznala lepšie kolegu, pri ktorom by jej ani nenapadlo, že by mohli byť spolu. S manželom Ivanom Bélom Vojtkom ich nerozdelil 15-ročný vekový rozdiel ani ich búrlivé temperamenty.

Foto: TASR

Prekážala jej mamina sláva

Jej rodičia sa stretli v divadle. Režisér Pavol Haspra vtedy nedokázal zabudnúť na mladú herečku Soňu Valentovú, ktorá bola od neho o 17 rokov mladšia. „V Divadelnom klube sme si na sekundu počas istej búrlivej diskusie pozreli do očí. Bolo to zopár dní pred naším zoznámením. Ja som na ten jeho ohnivý pohľad nezabudla,“ hovorila v minulosti pre SME herečka, ktorú mnohí obviňovali, že divadelnú úlohy získala len vďaka nemu.

Ona však veľmi dobre vedela, že jej v práci nič neodpustil a že bola častým terčom jeho kritiky. Doma ale vždy vládla pohoda, na čo si spomínajú aj ich dve dcéry – Natália a Katarína, ktorá sa vybrala po ceste svojich rodičov. Prvé herecké skúsenosti síce mala už ako malá, no herečkou byť nechcela, pretože jej prekážalo, že jej slávnu mamu na ulici spoznávali všetci ľudia.

Katka Hasprová a Soňa Valentová. Foto: TASR

„Nemala som ani pomyslenie, že by som sa niekedy venovala herectvu. Chcela som byť jedine baletkou. Mama mi to však vyhovorila – že je to drina a veľmi krátkodobá profesia,“ spomínala pre MY Nitra Katka Hasprová, ktorá sa nakoniec rozhodla študovať pedagogiku. Pred katedru sa ale nakoniec nikdy nepostavila, pretože smerovanie jej života zmenila česká herečka Alena Antalová, známa napríklad zo seriálu Poisťovňa šťastia. Práve ona Katku naviedla na to, aby využila svoj talent na spev a vyskúšala štúdium muzikálového herectva v Brne.

Foto: TASR

Falošné obvinenia z nevery

„Ani na chvíľu som nezaváhala,“ prezradila Katka, ktorú si v treťom ročníku všimol Jozef Bednárik, dal jej hlavnú rolu a odvtedy jej sláva iba stúpala. Kým v práci sa jej darilo, v súkromí to nemala jednoduché. Otvorene priznala, že v jednom zo vzťahov prežila násilie.