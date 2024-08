Po príchode domov sotva stihnete dobehnúť na WC? Tento jav má jednoduché vysvetlenie, môže zaň táto vec

Takúto situáciu môže zažiť každý, podobne ako je to v prípade počúvania zvuku tečúcej vody.

Možno sa vám to tiež stáva. Od domu vás delí len jediná križovatka a zrazu sa ozve volanie prírody. Hneď potom, ako vyberiete kľúče, odomknete, otvoríte vchodové dvere a vojdete domov, musíte zamieriť na WC. Dobehnete tam v hodine dvanástej. Prečo sa to deje práve vtedy? Tento jav má jednoduché vysvetlenie, môže zaň jediná vec.

Signály z mozgu

Podľa portálu Huffpost k tomuto javu dochádza preto, že situačný signál - v tomto prípade príchod domov a vloženie kľúča do zámku, túto potrebu vyvoláva. Častejšie sa vyskytuje u ľudí s hyperaktívnym močovým mechúrom a urgentnou inkontinenciou, no zažiť ho môže každý, podobne ako to je pri počúvaní zvuku tečúcej vody.

Myseľ a telo sú prepojené, mozog s močovým mechúrom počas dňa komunikuje a vysiela doňho signály, ktoré mu dávajú vedieť, kedy sa má alebo nemá sťahovať. Tých je podstatne menej keď sa človek blíži k toalete, pretože úľava je nadohľad a myšlienka na močenie je preto čoraz silnejšia.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/wirestock

Pohodlie a bezpečie

Čím viac sa držíme istého správania, tým silnejšia je asociácia, ktorú si mozog vytvorí. Ak teda vždy po príchode domov zamierite na toaletu, v podstate tým učíte svoj mozog, že je čas močiť v momente, keď uvidíte svoje vchodové dvere.