Iní už majú rodiny, ona ešte nikoho nepobozkala. Za svoju zdržanlivosť sa nehanbí ani pred štyridsiatkou

Ľudia v jej veku majú už vlastné rodiny, no ona nikdy nezažila fyzickú intimitu a nehanbí sa za to.

Má už pred štyridsiatkou a nikdy sa s nikým ani nepobozkala. Sarah na svojom TikToku pred časom uverejnila video, ktoré rozpútalo veľkú diskusiu. Hovorí v ňom, že nikdy nezažila fyzickú intimitu, ani vášnivý bozk, a vôbec nemá problém to pred ostatnými priznať.

Považujú to za abnormálne

„Ak by ste boli na mojom mieste, hanbili by ste sa to povedať nahlas? Pretože ja sa za to ani trochu nehanbím a často o tom hovorím,“ otvorila sa Sarah v jednom z videí. Svoj príbeh prvý raz zdieľala na sociálnych sieťach ešte počas pandémie covidu. Odvtedy jej profil začali sledovať tisícky ľudí a ako sama hovorí, ich reakcie bývajú plné vášní.

„ Zdá sa, že ich to prekvapuje. Považujú to za niečo abnormálne a veľmi zvláštne, “ hovorí Sarah pre magazín People, no dodáva, že časom narazila aj na množstvo ľudí, ktorí sú na rovnakej lodi ako ona. Komentárov od nich je prekvapivo viac ako tých negatívnych, podporujú ju a tvrdia, že sú hrdí na to, že čakajú na svoju spriaznenú dušu.

Bezpečný priestor