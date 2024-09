Budeš kravám v chlieve spievať? pýtal sa jej otec. Sisa Sklovská našla šťastie vďaka päťkám a znamienku

Bol to deň, na ktorý nezabudla do konca života. Na hodine fyziky dostala jednu päťku, potom druhú, tretiu aj štvrtú! Mladá Sisa Sklovská sa vtedy zaprisahala, že odíde na školu, kde také poníženie už nikdy nezakúsi a vybrala si konzervatórium. Mama príliš nadšená nebola, otec však bol rád, že nebude „kravám v chlieve spievať". Vyrástla z nej krásna žena, po ktorej chlapi šaleli. Doma mala už štyri snubné prstene, keď ju očaril noblesný starší manažér, ktorý sa ju pokúšal zbaliť na niečo dovtedy nevídané.

Dnes sú spolu už 13 rokov a ich láska je pevná. Dokázali prekonať aj fámy o nevere a fakt, že Sisa nikdy nemala deti. Ako sama hovorí, nevyšiel jej krok. Toto je príbeh lásky slávnej speváčky a jej osudového muža, podnikateľa Juraja Lelkesa.

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Štyri päťky

Sisa Sklovská sa narodila 13. októbra 1965 a pochádza zo Žiliny. K spevu sa dostala už v mladom veku. V škole neznášala fyziku a bolo jej jasné, že vedkyňou nebude. Ťahalo ju to skôr k umeniu a ku zvieratám. „Na gymnáziu som na jednej hodine dostala štyri päťky, vtedy som sa rozhodla, že idem na konzervatórium, kde nie je matika, fyzika ani chémia,“ spomínala v rozhovore pre denník Korzár s tým, že spevu sa dovtedy venovala len vo voľnom čase ako koníčku.

Profesionálne sa mu podľa vlastných slov venovať neplánovala, chcela byť totiž veterinárkou. Nakoniec však vyhrala umelecká škola. „Nikto o tom nevedel, dokonca ani moji rodičia. Talentovky som vyhrala a oni ma prijali. Takže za to, že spievam, môže fyzika. A teraz by som to za nič na svete nevymenila,“ dodala ďalej.

Mama sa hnevala, otec sa tešil

Že sa bude ich dcéra venovať umeleckému smeru, z toho Sisina mama vôbec nadšená nebola, otec sa naopak tešil. „Matka mi povedala, že mi šibe. Ale otec sa strašne radoval. Vtedy mi povedal: „Ty máš talent zabávať ľudí a rozdávať im radosť! Prečo chceš byť veterinárka? Budeš kravám v chlieve spievať?“ prezradila speváčka s dodatkom, že mama si myslela, že jej dcéra žiadnu školu nedoštuduje.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

No keď sa Sisa na vysokej škole zaradila k najlepším študentom, vyhrala medzinárodnú opernú súťaž a stala sa sólistkou opery Slovenského národného divadla, jej mama pochopila, že sa mýlila. „Bola na mňa veľmi pyšná,“ spomínala operná speváčka.

Štyri snubné prstene