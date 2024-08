Pároví terapeuti vysvetľujú, prečo nevyšlo manželstvo Afflecka a Lopez. Z ich chýb sa môžeme poučiť všetci

Prvýkrát sa rozišli tri dni pred svadbou, pretože ich zničil mediálny tlak. „Všetky tie roky boli fakt ťažké, pretože som nemala len pocit, že som prišla o životnú lásku, ale aj o najlepšieho priateľa, akého som kedy mala,“ hovorila Jennifer Lopez, ktorá sa nakoniec o 20 rokov neskôr dala s Benom Affleckom opäť dohromady a fanúšikovia verili, že tentokrát je to už navždy. Speváčka ale 20. augusta 2024, dva roky po svadbe, požiadala o rozvod. Pároví terapeuti v rozhovoroch teraz vysvetľujú, prečo to hviezdnej dvojici nevyšlo a ako sa z ich rozchodu môžu poučiť iné páry.

Schválila jej ho aj mama

Zoznámili sa v roku 2002 pri nakrúcaní filmu Gigli a hoci bola Jennifer Lopez v tom čase už druhýkrát vydatá, do Bena Afflecka sa zamilovala bezhlavo. „Nedá sa určiť, kedy sa to stalo. Najprv sme sa stali priateľmi,“ spomínala. Keď spoznala Bena, uvedomila si, že predstavuje všetko, čo v partnerovi kedy chcela mať.

Dvojica sa stala veľmi rýchlo jedným z najslávnejších párov v Hollywoode a ich prezývka „Bennifer“ bola na titulkách všetkých bulvárnych novín. Po niekoľkých mesiacoch vzťahu Ben Affleck požiadal Jennifer o ruku a ona ho v rozhovore s Diane Sawyerovou opisovala ako geniálne inteligentného, milujúceho a očarujúceho snúbenca. S humorom hovorila, že tentokrát jej ženícha schválila aj matka. „Obdivujem ho vo všetkých smeroch,“ hovorila vtedy Jennifer, ktorej mnohí hovorili, že ich vzťah s Benom nevydrží.

Z takých rečí by si nič nerobila, keby začiatkom roka 2003 nezačali s Affleckom čeliť mediálnemu šialenstvu. Fotografi ich naháňali na každom kroku a dvojica musela čeliť tlaku, ktorý sa nedal uniesť. „Vtedy ste verili všetkému, čo ste čítali na obálke bulváru. Mnohokrát to nebola pravda, alebo to bola len tretina pravdy,“ spomínala Lopez, ktorá kvôli nadmernej mediálnej pozornosti nakoniec aj odložila dátum svadby.

„Cítili sme, že to, čo malo byť radostným a posvätným dňom, by sa mohlo pokaziť pre nás, naše rodiny a našich priateľov,“ vysvetlila neskôr dvojica, ktorá sa v januári 2004 definitívne rozišla. Intenzívna pozornosť médií mala byť tým najhlavnejším faktorom rozpadu. Iní zase hovorili, že za rozchodom bola hercova závislosť od alkoholu a časté návštevy striptízových klubov.

Láska po 20 rokoch