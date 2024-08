VIDEO: Takého pacienta na oddelení ešte nemali. Pán Vladimír roztancoval onkologický ústav tangom

Celý život ho sprevádzal pohyb a nevzdal sa ho ani vtedy, keď mu lekári objavili nádor na konečníku. Vladimír Knopp je majstrom Slovenska v tancoch na ľade, lektorom tanga pre seniorov a ladné kroky učil aj zdravotné sestry na onkológii, kde sa stal pacientom, akého tam ešte nemali.

Tanec seniorom zdvihol sebavedomie

Keď Vladimír Knopp prvýkrát videl v televízii Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní, vedel, že našiel svoju vášeň. „Mama, toto chcem robiť, toto skákanie,“ kričal doma. Všetci ho odhovárali, v Piešťanoch ani nemali zimný štadión, ale on sa nedal a na tréningy začal chodiť 40 kilometrov do Trenčína. Všetka drina stála za to. Vladimír sa aj vďaka legendárnej trénerke Hilde Múdrej stal majstrom Slovenska v krasokorčuľovaní a práve vďaka nej sa neskôr zameral aj na spoločenské tance. Aj v nich sa vypracoval natoľko, až skončil v sp;najvyššej B kategórii.

Dnes má pán Vladimír 81 rokov a stále vedie tanečné kurzy pre seniorov v občianskom združení AkSen - aktívny senior. „Neverili by ste, ako im to zdvihlo sebavedomie. Začali sa pekne obliekať. Na prvé hodiny prišli v teplákoch a cvičkách, dnes nosia krásne šaty, staršie dámy aj opätky a vlasy majú upravené od kaderníka,“ povedal v minulosti pre Pravdu Vladimír Knopp, ktorého v celoživotnej vášni nezastavila ani diagnóza rakoviny konečníka.

Tancoval aj na onkológii

„Mňa držala nad vodou práve práca, že som mohol aj počas liečby organizovať krásnu akciu: Winter tango na Korze. Mojich 81 rokov nevnímam ako prekážku. Naozaj, vek je len číslo,“ prezradil vo videu Národného onkologického ústavu, kde si ho všetci obľúbili. Na sociálnych sieťach zverejnili veselé video, ako si na oddelení zatancoval tango aj so sestričkami.