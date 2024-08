Rodičia budú pyšní, povedala dojatá legenda. Ľubomíra Višňovského uviedli do Siene slávy slovenského hokeja

Tridsiatym ôsmym členom Siene slávy slovenského hokeja sa stal Ľubomír Višňovský. Niekdajšieho vynikajúceho obrancu uviedli do prestížnej spoločnosti počas galavečera Hokejista roka, ktorý sa konal v pondelok na Bratislavskom hrade.

Obrovská pocta

Štyridsaťosemročný Višňovský bol jediný laureát do Siene slávy v roku 2024. Spomedzi kandidátov ho vybrala Nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja, ktorá je zložená z jej zakladateľov, členov i funkcionárov z prostredia SZĽH.

Marián Hossa a Ľubomír Višňovský. Foto: TASR/František Iván

„Je to obrovská pocta. Veľmi si vážim, že sa môžem zaradiť medzi legendy slovenského hokeja. Je to tiež zadosťučinenie pre mojich rodičov, ktorí si to odmalička celé oddreli so mnou. Nielen ja, ale aj oni si to budú veľmi vážiť a budú pyšní,“ povedal Višňovský. Po bývalých útočníkoch Miroslavovi Šatanovi, Petrovi Bondrovi a Žigmundovi Pálffym je ako štvrtý hráč v prestížnej spoločnosti zo zlatého göteborského tímu. V roku 2019 ocenili aj hlavného kormidelníka mužstva z pamätných MS 2002 Jána Filca.

Začiatky v Slovane

Topoľčianskeho rodáka vystrelilo do veľkého hokeja pôsobenie v bratislavskom Slovane od sezóny 1994/95. Juniorskú reprezentáciu pomohol v tých časoch dostať z C-kategórie MS do elitnej spoločnosti a v sezóne 1995/96, ako 20-ročný, debutoval aj v reprezentačnom A-tíme. Od začiatku sa zaradil k jeho obranným pilierom, na prelome tisícročí už patril k lídrom.