Na cesty s malým Maxom sa prezieravo balia. Vinczeovcom nemôže na výletoch chýbať niekoľko dôležitých vecí

Adela s Viktorom si Maximiliána domov doniesli, keď mal päť mesiacov, a hoci nie je ich biologickým synom, láska medzi nimi okamžite rástla. „Ja si neviem predstaviť, že by som ľúbila viac,“ priznala pred časom otvorene moderátorka, ktorá je Maxovou oficiálnou mamou asi od jari tohto roka. Za sebou už majú aj prvé oficiálne spoločné leto a Adela v rozhovore pre portál markiza.sk prezradila, aké bolo a čo s Maxíkom robili.

Zapísaní do zoznamu

Aj keď sú manželia Vinczeovci sú oficiálne Maxovými rodičmi už niekoľko mesiacov, o biologických rodičoch nevedia takmer nič. „Nevieme, kde sú, ako sa majú. O otcovi nevieme vôbec a o matke len jej meno a vek,“ vysvetlil s dodatkom, že synovi nikdy nebudú brániť, aby pátral po svojej minulosti. Pre každého človeka je podľa nich dôležité vedieť o svojom živote čo najviac.

Maxík navyše nemusí byť ich jediným adoptovaným dieťaťom, dvojica sa totiž opäť zapojila do adopčného procesu a sú na čakacej listine na druhé bábätko. „Ak by sa tej istej matke náhodou narodilo ďalšie dieťa, úrady budú prioritne kontaktovať nás, aby spájali súrodencov. To sa môže stať zajtra alebo aj nikdy. Na to ale treba byť oficiálne znovu zapísaný do zoznamu a my v ňom sme už skoro rok. Dávame si možnosť byť oslovení presne tak, ako sme to mali s naším Maxíkom,“ napísal pred časom Viktor Vincze v príbehu na sociálnej sieti.

Rodičovské leto

S malým Maxom má dvojica čoskoro za sebou prvé leto, ktoré podľa vlastných slov trávili ako praví rodičia. „Leto sme trávili veľmi rodičovským spôsobom, teda na výletoch, boli sme aj dva týždne robiť s Viktorom opäť vedúcich na detskom tábore. Na veľkej dovolenke lietadlom sme s Maxom ešte neboli,“ prezradila Adela, podľa ktorej si však ich synček pocestoval celkom dosť.