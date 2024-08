Ľudia pomohli opitej žene, ktorá spadla do koľajiska. Život jej zachránili stlačením jediného tlačidla

Mnohí by pri pohľade na padajúceho človeka do koľajiska spanikárili, to však neplatí pre cestujúcich na stanici pražského metra Nádraží Veleslavín. Keď neznáma žena spadla do koľajiska metra, zachovali si chladnú hlavu a zachránili jej život. Polícia Českej republiky dramatickým videom záchrany upozorňuje, že v takých chvíľach môže pomôcť každý, a to obyčajným stlačením jedného gombíka.

Zábery zo záchrany. Foto: Facebook - Policie České republiky

„Cestujúci, ktorí stáli na nástupišti, začali okamžite volať o pomoc a jedna zo žien po upozornení ďalšieho cestujúceho bežala k núdzovému tlačidlu, ktoré stlačila a tým zastavila prevádzku metra. Svedok, ktorý upozornil na tlačidlo núdze, potom bežal na dispečing pre pomoc,“ opísali policajti situáciu, ktorú spôsobila svojim pádom do koľajiska žena pod vplyvom alkoholu. Pri dychovej skúške jej namerali 2,5 promile alkoholu v dychu.

Foto: Facebook - Policie České republiky

„V tejto súvislosti by sme chceli veľmi poďakovať všetkým cestujúcim, ktorí stáli na nástupišti a svojím konaním zachránili žene život,“ odkázala polícia, ktorá upozorňuje, že v prípade pádu človeka do koľajiska by mali ľudia na stanici vždy siahnuť po bezpečnostnom tlačidle.

„Bezpečnostné tlačidlá – núdzové zastavenie vlaku – sú umiestnené na nástupištiach staníc metra pre každú koľaj zvlášť. Sú situované spravidla na začiatku a na konci nástupišťa na ostení, prípadne na stĺpoch, vždy podľa architektonického riešenia jednotlivej stanice. Tlačidlá sú kryté ochranným sklíčkom. V prípade potreby sklíčko jednoduchým zatlačením praskne, zíde dole a uvoľní priestor na stlačenie. Stlačením tlačidla dostane vlakový zabezpečovač signál, vďaka ktorému vlak buď zastaví, alebo nedovolí jeho rozjazd,“ odkázali na záver užitočnú radu.