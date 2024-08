Zuzana Čaputová po návrate do bežného života: Nad rečami o svadbe sme sa s Jurajom len pousmiali

Po piatich rokoch vo funkcii prezidentky sa vrátila do bežného života a užíva si to plnými dúškami. Zuzana Čaputová v reportáži Jána Tribulu priznala, že svoj čas venuje všetkému, čo dlhé roky zanedbávala. V rozhovore prezradila, aké má plány, aký bol najsilnejší moment počas jej prezidentovania a aj to, či chystá svadbu.

Rodina a domácnosť

„Vždy som bola obyčajný človekom a jedným z vás, iba som vykonávala mandát prezidentky Slovenskej republiky,“ vraví Zuzana Čaputová, ktorá prvé dva mesiace po odovzdaní mandátu trávila najmä oddychom. „Je to ale postupný proces odkladania tej zodpovednosti alebo toho vedomia zodpovednosti, ale faktom je, že mám konečne čas na svojich blízkych. Tieto letné mesiace využívam presne na to, aby som si oddýchla, aby som porobila aj v domácnosti to, čo som nestíhala. Aby som čítala veci, ktoré ma lákali, ale nevládala som sa im vtedy venovať,“ povedala otvorene bývalá hlava štátu, ktorá sa považuje za introvertku, ktorá má rada pokoj, prírodu, šport a čítanie.

„Všetky tie veci, ktoré som odkladala, teraz mám možnosť sa z nich tešiť,“ vysvetlila. Napriek všetkému sa stále veľmi rada stretáva s ľuďmi, ktorí sú pre ňu veľkou inšpiráciou. „To je pre mňa veľmi obohacujúce. To mi pomáhalo aj počas výkonu mandátu,“ dodala.

Najsilnejšie chvíle

Jeden z najhlbších momentov bol pre Čaputovú ten, keď na Slovensko prišiel pápež František. „Tak ako som vám to sľúbil, tak som tu,“ povedal svätý otec prezidentke, keď dorazil na návštevu, na ktorú ona nikdy nezabudne. V tom čase totiž prežívala náročné obdobie, pretože jej otec Štefan bojoval so zákernou rakovinou.

„Nevedeli sme, či sú to jeho posledné hodiny alebo dni. Zomrel v ten posledný deň, keď mal svätý otec omšu v Šaštíne,“ zaspomínala si v reportáži Zuzana Čaputová, ktorá priznala, že má za sebou náročné obdobie.