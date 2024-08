Roztlieskal štadión a ukázal niečo neuveriteľné. Na najlepšieho skokana v histórii je hrdý aj Sergej Bubka

Švédsky žrdkársky fenomén Armand Duplantis opäť vylepšil svetový rekord. Po tom, čo skočil na OH v Paríži 625 cm, posunul jeho hodnotu na nedeľňajšom podujatí Diamantovej ligy v poľskom Chorzówe na 626 cm.

Latku prekonal na druhý pokus, pričom na predošlý rekord potreboval v Paríži tri. Vtedy posunul najlepší výkon olympijskej histórie o priepastných 22 cm. „Mondo“ skočil v Chorzowe na prvý pokus 562, 592 aj 600 cm. Svoju neuveriteľnú výkonnosť potvrdil skokom, pri ktorom sa síce latka mierne zatriasla, no nič to nezmenilo na tom, že 24-ročný Švéd vylepšil rekord už tretíkrát v tomto roku.

Celkovo to bol jeho 10. najlepší výkon histórie od svojho prvého zápisu 617 cm pred štyrmi rokmi v Toruni. „Je to zvláštny a neprirodzený pocit, keď sa mi dostáva toľko lásky a podpory od divákov, keď súťažím. Vidím to najmä v Poľsku. Energia na tomto štadióne je z roka na rok lepšia. Môj prvý svetový rekord tiež padol v Poľsku, takže mám odtiaľto skvelé spomienky,“ uviedol Duplantis.

Fenomenálny skokan tento rok prekonal svetový rekord už tretíkrát. Keď sa mu to podarilo počas olympiády, slov uznania sa dočkal aj od legendy tohto športu, Ukrajinca Sergeja Bubku. „Je to skvelý chlap, je to výborný športovec. Všetci sme na neho hrdí. Toto je história,“ prezradil vtedy Bubka, ktorý kedysi súťažil s otcom Duplantisa a dodal: „Verím, že v tom môže pokračovať.“