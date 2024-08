Má len jedenásť, no neustále ho udivuje. Vojtěch Dyk má zo syna radosť a myslí si o ňom niečo nezvyčajné

Je ešte dieťa, no správa sa ako dospelý. Jedenásťročný syn Tatiany a Vojtěcha Dykových Alois má ďaleko od dieťaťa závislého od moderných technológií a inteligentných telefónov, práve naopak. Najviac zo všetkého obľubuje pevný režim a poriadok, čo si jeho bohémski rodičia veľmi pochvaľujú.

Tatiana a Vojtěch Dykoví si synovo správanie pochvaľujú. Foto: Profimedia / ČTK / Zezulka Tomáš

Zatiaľ čo oni ráno vyspávajú, chlapec už je dávno na nohách a „kmitá“, opisuje ich bežný deň Vojtěch. „Lojza napríklad od svojich ôsmich rokov vstáva prvý a robí si sám raňajky, čo je pekné a dosť vám to ako rodičovi uľahčuje život, ale niekedy si hovorím, že by som mu tie raňajky vlastne rád urobil sám,“ priznal pre časopis Téma.

Podľa obľúbeného speváka je ich syn šialený staromilec. „Stále vstáva veľmi skoro a všade chodí skôr. Tým pádom na každého vždy musí čakať a ja si len hovorím, kedy ho to naštve natoľko, aby mu došlo, že proste niekedy môže prísť aj neskôr,“ poznamenal Dyk, ktorý sám detstvo považuje za najkrajšie obdobie života a bol by rád, keby si jeho Alois ten krátky čas v detskej koži vychutnal naplno so všetkým, čo k nemu patrí.

To, že malý Alois nezdedil povahu po rodičoch, si Dyk vysvetľuje celkom originálne –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ teóriou o minulých životoch. „Mám pocit, že náš Lojza tu už niekoľkokrát bol. Proste cítite, že tie deti už niektoré veci neriešia, už si tým prešli a teraz si musia prejsť niečím ďalším,“ poznamenal Vojtěch.