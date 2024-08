Život nechce preležať. Dobrodružný 83-ročný Ladislav zdoláva 770 kilometrov naprieč Slovenskom

Keď bolo Slovenské národné povstanie, mal tri roky a neskôr celý život počúval, ako chlapci z ich dediny bojovali za slobodu. Dnes má Ladislav Ivan 83 rokov a na počesť partizánov sa rozhodol napriek svojmu vyššiemu veku prejsť legendárnu 770-kilometrovú trasu Cestu hrdinov SNP naprieč Slovenskom z Dukly na Devín. Do cieľa by mal prísť 29. augusta a mnohí turisti, ktorí ho stretli počas cesty, hovoria, že kondičku mu môže kdekto závidieť.

Ladislav Ivan. Foto: Instagram - @vitality_outdoor_nature

Život nepreleží

Ako priznal pán Ladislav pre Plusku, odmalička športoval, lyžoval, behal, hral futbal aj hokej, ktorý hral ešte aj vo veku 77 rokov. Práve vtedy doňho ale nešťastne narazil iný hráč, zlomil si nohu a hokejku musel zavesiť na klinec. „Pán primár mi zakázal, že neslobodno viac hrať hokej, pretože ešte raz mi nohu zlomia, bude zle,“ prezradil Ladislav, ktorý však nie je z tých penzistov, ktorý by sedel doma a ľutoval sa. „Sebaľútosť nepomôže, tu pomôže len jedno – dám sa do toho, idem do toho, nevzdať, snažiť sa. Na to sme na tom svete, aby sme nielen ležali,“ hovorí senior.

Pred osemdesiatkou sa dal na turistiku, z domu išiel ráno a vrátil sa až večer. V reportáži pre tvnoviny.sk prezradil, že za rok 2023 prešiel dohromady vyše 1000 kilometrov a nachodil 1 440 000 krokov. Ani nevedel, že štyri roky chodenia po horách ho vytrénujú na to, aby sa vydal na najdlhšiu turistickú trasu Slovenskom – Cestu hrdinov SNP.

Mysleli si, že skončí už vo Svidníku

Keďže manželka a rodina ho nechceli pustiť samého, nakoniec sa 1. augusta pridal k Štafete hrdinov, ktorá funguje tak, že účastník môže niektorý úsek vynechať, ale musí sa naň vrátiť a prejsť ho dodatočne. „Keď som ho videl, pomyslel som si, že skončí už vo Svidníku,“ prezradil jeden z organizátorov štafety vo videu VON - Vitality, Outdoor, Nature. Ani nevedel, ako sa v pánovi Lackovi zmýlil.