Predali ju do služby, lásku nikdy nezažila. O sestry Vášáryové sa slúžka Anka starala ako o vlastné

Mala iba autistickú dcéru a takú krabičku so šperkami. To bolo všetko, spomínala Magda Vášáryová.

Pred rokom a pol prišiel do kín dlho očakávaný film Slúžka – príbeh mladých žien, ktoré na sklonku existencie rakúsko-uhorskej monarchie spojí silné puto. Postava slúžky Anky je inšpirovaná skutočným príbehom tety Anky, pestúnky, ktorá sa roky starala o Emíliu a Magdu Vášáryové. „Teta Anka – nemanželská dcéra, ktorá bola odsudzovaná a predaná do služby – pravdepodobne nikdy nezažila lásku. Bola celý život sama, nevieme, či ju vôbec niekedy niekto objal alebo pobozkal, pravdepodobne nie. Veľmi sa bála smrti, celý život iba slúžila,“ spomínala Magda Vášáryová na ženu, ktorá jej zmenila život.

Nemanželské dieťa Anka

Magda a Emília Vášáryové pochádzali z učiteľskej rodiny. Otec Jozef bol stredoškolským učiteľom literatúry a mama Hermína vyučovala nemčinu. Zobrali sa, keď Vášáryho povolali do vojenskej služby a práve počas vojny v máji 1942 sa manželom v Hornej Štubni narodila dcéra Emília. Chvíľku bývali v malom učiteľskom byte, no neskôr sa presťahovali do Banskej Štiavnice, kde o šesť rokov neskôr prišla na svet Magda. Zo štiavnických jazier a hôr mali neúrekom spoločných zážitkov a ich súčasťou bola aj ich pestúnka, ktorú prezývali teta Anka.

„Vekový rozdiel medzi nami spôsobil, že moja sestra už chodila do školy, keď som ju začala vnímať. Ja som vyrastala s našou tetou Ankou, ktorá sa o mňa starala a zároveň varila a upratovala,“ spomínala pre Nový Čas Magda. Jej pestúnka Anka bola nemanželským dieťaťom, ktoré sa narodilo koncom 19. storočia.

Slúžka z Banskej Štiavnice

„Vtedy boli ženy, ktoré mali firmu a vyhľadávali nemanželské deti, a keď mali 12 rokov, predávali ich do služby. Do Budapešti alebo do Viedne. Moju tetu Anku zobrali do Budapešti a už nevidela svoju matku,“ prezradila v rozhovore pre Denník N. Do Banskej Štiavnice sa Anka vrátila, keď jej grófska rodina v Budapešti utekala pred sovietskymi vojskami.

„Mala iba autistickú dcéru a takú krabičku so šperkami. To bolo všetko. Vtedy sme ešte nevedeli, že to je autizmus. Vyrastala som aj popri tejto slečne, ako sme ju volali. Nehovorila a vždy sa skryla za takú veľkú stoličku a nádherne háčkovala,“ hovorila Magda Vášáryová v podcaste Denníka N. Teta Anka sa o Magdu starala ako o vlastnú.