Dlhodobé trápenie nám skracuje život. Telo dáva sedem nenápadných znakov, že trpíme chronickým stresom

Pre mnohých z nás je stres realitou každodenného života. Málokto si ale uvedomuje, že je to skrytý páchateľ, ktorý negatívne ovplyvňuje naše dlhodobé zdravie, ak stres nedokážeme spracovať. „Určité množstvo stresu je normálne, ale keď ide o dlhodobý chronický stres, je to veľký problém pre vaše zdravie,“ priznala pre Telegraph lekárka Francesca Jackson-Spenceová, ktorá uviedla sedem nenápadných fyzických príznakov stresu, pri ktorých by ste mali začať počúvať svoje telo a mali by ste urobiť všetko preto, aby ste stres znížili.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

7. Robia sa vám vyrážky alebo fľaky

Stres môže podľa doktorky spôsobiť vznik vyrážok alebo červených fľakov na tele, ktoré sa objavujú na tvári, pažiach alebo trupe javiac sa podobne ako alergická reakcia. „Stres môže tiež spôsobiť vzplanutie symptómov u ľudí s už existujúcimi kožnými ochoreniami, ako je ekzém alebo psoriáza. Zvýšená citlivosť na pokožku je spôsobená uvoľňovaním histamínu a iných zápalových látok v reakcii na stresové hormóny,“ vysvetlil lekárka, ktorá odporúča zdržiavať sa v chlade, hydratovať pokožku, no najmä vyhýbať sa stresu a v prípade neustupujúceho svrbenia odporúča navštíviť lekára.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

6. Máte afty v ústach

Bolestivé vredy v ústach alebo na jazyku sú ďalším symptómom nášho tela, ktoré nám dáva najavo, že máme v živote príliš veľa stresu. „Afty sú často jedným z prvých príznakov potlačeného imunitného systému. Je to pravdepodobne kvôli zvýšenému slinnému kortizolu, no aj kvôli tomu, že počas stresu si hryzieme do pier či do vnútra úst,“ vysvetlila lekárka, ktorá okrem vyhýbania sa stresu odporúča dbať na ústnu hygienu. Ak sa áft nezbavíte do jedného alebo dvoch týždňov, odporúča navštíviť odborníka.