Nevedel si kúpiť chlieb, slovenčina mu znela ako štebot vtákov. Spevák Lobo sa rokmi vôbec nezmenil

„Ty si moja láska, mám ťa veľmi rád, ty si moja láska, nechcem byť bez teba.“ To je len jedna zo skladieb, ktorými jordánsky spevák Lobo Ismail pred 15 rokmi prevalcoval celé Slovensko. Mnohí dodnes poznajú texty jeho hitov Ty si moja láska, Suzanna či Meniny, ktoré kedysi hrali z každého rádia. V jednom momente sa ale Lobo stiahol do úzadia a odvtedy o ňom takmer nik nepočul. Ako prezradil teraz v najnovšom rozhovore pre vidaduTV, usadil sa v Košiciach, kde žije spolu so svojou ženou a štyrmi deťmi. Za tie roky sa však akoby ani nezmenil.

Nevedel si kúpiť ani chlieb

Lobo, vlastným menom Ismail Salah Ismail Loub, sa narodil v Jordánsku, kam prišli jeho predkovia z Kaukazu. Odmalička miloval hudbu a tanec, chcel byť umelcom, no jeho rodina si predstavovala, že pôjde do armády. „Chceš byť spevák? Chceš byť tanečník? Čo si normálny? Ako budeš žiť?“ pýtali sa Ismaila, od ktorého vždy chceli, aby bol seriózny, no on bol pravý opak. Vzoprel sa rodine, naučil sa hrať na gitaru, nevzdal sa ani tanca a odišiel do Egypta, kde učil ako animátor kaukazské tance a salsu. A práve v Egypte narazil na Slovákov, ktorí ho pozvali na návštevu.

Na Slovensko prišiel vo februári 2003 a okrem veľkej zimy ho prekvapilo aj tom, že takmer nikto nevedel po anglicky. „Mal som problém kúpiť si napríklad v obchode chleba. Nevedel som si ho vypýtať, ani gestami ukázať, lebo skúste ukázať chlieb... Tak som šiel domov, zavolal kamarátovi, opýtal sa ho, ako sa povie chlieb po slovensky, on mi to povedal a potom som si mohol ísť jeden vypýtať do obchodu,“ spomínal kedysi pre Korzár, si Ismail, ktorému slovenčina znela ako štebot vtákov. Bolo to vraj niečo strašné.

Miloval Žbirku

„Oni sa rozprávajú či srandujú?“ pýtal sa samého seba, keď počul slovenčinu, ktorá mu prišla neuveriteľne ťažká. V pesničkách mu ale znela krásne a najviac sa mu páčil Miro Žbirka a jeho vtedajší hit Čo bolí, to prebolí. „Vtedy som si povedal vau, že sa dajú robiť naozaj pekné pesničky s tým jazykom,“ spomínal Ismail, ktorý začal pracovať na pesničke Ty si moja láska, hoci po slovensky vtedy nevedel takmer nič, iba nadávky a „ty si moja láska“ a „pusu“. Predtým, než odišiel do Egypta, dal nahrávku pesničky jednému slovenskému producentovi a ani netušil, že sa mu vtedy zmení život.