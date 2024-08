FOTO: Vitaj doma. Justin Bieber s Hailey sa stali rodičmi ich prvého bábätka, ktorému dali krásne meno

„Vitaj doma.“ To sú slová, ktoré napísal na sociálne siete hrdý čerstvý otec Justin Bieber, kde sa pochválil prvou fotografiou svojho prvorodeného bábätka. S manželkou Hailey prezradili aj meno ich vysnívaného potomka.

Zachránila ho

Kanadský spevák a americká modelka sa prvýkrát stretli počas filmovej premiéry v roku 2009, o sedem rokov neskôr spolu krátko randili, no vážny vzťah prišiel až neskôr. V apríli 2018 sa Justin Bieber a Hailey dali dokopy, v júli oznámili svoje zasnúbenie a v septembri sa zosobášili.

Napriek rýchlemu začiatku ich vzťahu a manželstva si medzi sebou vytvorili silné puto a Justin Bieber otvorene hovoril, že len vďaka svojej manželke sa dostal z dna po tom, čo sa liečil zo závislosti od tvrdých drog.

Mala strach mať deti

„Trvalo mi roky, kým som sa spamätal zo všetkých tých príšerných rozhodnutí, vyliečil rozbité vzťahy a zmenil svoje správanie vo vzťahoch. Našťastie mi Boh do života dal výnimočných ľudí, ktorí ma milujú pre to, kým som,“ napísal na sociálne siete Justin Bieber, ktorý si veľmi túžil s modelkou založiť rodinu, no ona otvorene hovorila o tom, že má obavu mať deti.