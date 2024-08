Návrat ako hrom! Paulína Bátovská Fialková sa stala majsterkou sveta v superšprinte

Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková vybojovala zlatú medailu v superšprinte na MS v letnom biatlone. V piatkových pretekoch v estónskom Otepää urobila na strelnici jednu chybu a do cieľa prišla 11,5 sekundy pred Fínkou Suvi Minkkinenovou. Bronz získala Češka Lucie Charvátová.

Fialková sa do súťažného kolotoča vrátila po takmer rok a pol trvajúcej prestávke. Od marca 2023 pauzovala z dôvodu materských povinností, po narodení dcérky však už začala trénovať a motiváciou je pre ňu aj spolupráca s koučom bežeckého lyžovania Martinom Bajčičákom.

„Vraciam sa po materskej dovolenke do vrcholového športu, no priznám, že som nevedela, či budem ešte pokračovať v športovej kariére. Samú ma prekvapilo, že počas ročnej pauzy sa vo mne hromadila energia a chuť športovať. Zdôverila som sa s mojimi pocitmi Martinovi Bajčičákovi a povedali sme si, že pôjdeme do toho a pripravíme sa smerom k olympiáde v Cortine d'Ampezzo 2026. Ideme to vyskúšať, ideme do toho naplno. Mám rešpekt pred tým, čo sa bude diať, predsa len na rok som vypadla zo súťaženia. Ideme do toho aj s ohľadom na dcérku, no ak by Martin neprijal výzvu, tak by to nebolo reálne,“ prezradila Paulína pred niekoľkými dňami.