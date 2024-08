V obľúbenej destinácii Slovákov nikdy nehovorte o jednej téme. Týchto 9 zvykov by mali dovolenkári poznať

Leto sa už síce pomaly končí, no mnohých to od pomyslenia na dovolenku neodrádza, práve naopak. Obľúbené destinácie sa po hlavnej sezóne vyprázdnia a tí, ktorým to práca a povinnosti dovolia, si môžu s radosťou a vo väčšom pokoji bez davov turistov vychutnať výlety k moru, do hôr či obľúbených miest.

Nie nadarmo sa však hovorí to známe "iný kraj, iný mrav". Ak si teda chcete užiť voľné dni v cudzej krajine skutočne naplno a bez zbytočných trapasov, mali by ste mať na mysli, že komunikácia v každej krajine funguje trošku inak a všade na svete majú ľudia rôzne zvyklosti. Ak sa nimi budete riadiť, získate si nielen rešpekt a uznanie, ale zrejme sa vám domáci aj viac otvoria a budete sa na dovolenke cítiť príjemnejšie.

1. V Chorvátsku sa nebavte o politike

Chorváti sú pohostinní a priateľskí, kým nepríde na jedno. Foto: freepik @krakenimages.com

Začneme v jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov. Ak máte náhodou v blízkom čase zamierené do Chorvátska, dávajte si pozor na témy, ktoré s domácimi preberáte. Pri jednej sa totiž podľa blogu Villsy môžu poriadne rozčúliť. Vzhľadom na to, že Chorvátsko má pomerne intenzívnu politickú históriu a dlhé roky viedlo vojny a spory so susednými krajinami, aby sa mohla krajina stať nezávislou, rozhodne v rozhovore s miestnymi nespomínajte Juhosláviu. Prekvapilo by vás, ako citlivo by na vás domáci mohli reagovať.

2. V Indonézii použite ľavú ruku na toalete a pravú na jedlo

V niektorých krajinách si ľudia delia striktne pravú a ľavú ruku na rôzne úkony, píše portál zHumor. V Indonézii sa napríklad miestnym môže zdať neslušné, ak im podávate veci ľavou rukou, pretože tou si predsa na toalete utierajú zadok. Na kontakt s druhými či jedenie použite teda radšej pravačku.

3. Vo Francúzsku strihajte šalát nožnicami