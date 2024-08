Ukazovala mu dva prsty a on stále nechápal. Adam Bardy sa pri spomienke na krásny okamih už iba smeje

Adam Bardy a jeho manželka Bibiána už pred časom na sociálnej sieti prezradili, že onedlho sa ich rodinka rozrastie. Modelka totiž pod srdcom nosí dvojičky a tehotenským bruškom sa pochválila aj na nedávnom festivale, kde robila spoločnosť svojmu manželovi. Ten v rozhovore pre portál markiza.sk najnovšie uviedol, ako sa túto veľkú novinku dozvedel aj to, či v budúcnosti ešte plánujú ďalšie deti.

Drží ho pevne na zemi

„Vždy robíš všetko na 100 percent…, ale prečo na 200?“ spýtal sa so smiechom Adama Bardyho jeho herecký kolega Vlado Kobielsky, keď sa dozvedel, že Bardyovci budú mať dve ratolesti naraz.

Pre Adama Bardyho bude rodina vždy na prvom mieste - synček Alan a manželka Bibi, ktorá je modelkou a drží ho pevne na zemi. Aj keď si mnohí myslia, že sa dali dokopy vďaka modelingu, nie je to tak. Udialo sa to totiž na koncerte. S odstupom času Adam uviedol, že to bola láska na prvý pohľad.

Nevedia, pri ktorom čísle skončia

Dnes sú už traja a onedlho budú dokonca až piati. Veľkú novinku sa vraj Adam dozvedel netradičným spôsobom a trvalo mu pár sekúnd, kým si to celé uvedomil. „Nechápal som to, hlava mi to nebrala,“ prezradil s úsmevom, že manželka prišla po prehliadke domov a ukázala mu dva prsty. „Hovorím, že všetko v poriadku? A Bibi, že dve, a ja zase super, všetko v poriadku, a ona mi stále ukazovala, že dve... až potom mi to došlo,“ smeje sa známy herec.

Obaja manželia sa tak nesmierne tešia, že sa ich rodinka rozrastie nie o jedného, ale až o dvoch nových členov. „Neviem, pri ktorom čísle skončíme, možno aj pri tej trojke, ale tešil som sa,“ prezradil Adam prvotné pocity, keď sa dozvedel, že budú mať dvojičky. Zároveň naznačil, že zatiaľ netušia, či v budúcnosti prídu aj ďalšie deti.