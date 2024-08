Pribratie neriešim. Speváčka Kristína prezradila, ktorej časti svojho tela venuje najviac pozornosti

Cez leto sa predstavila na pódiách na Slovensku a v Česku a zdá sa, že je vo výbornej forme. Speváčka Kristína (celým menom Kristína Peláková, pozn. red.) sa pre návrat na pódiá rozhodla už pred časom, a to z pochopiteľného dôvodu. „Bola som na materskej dovolenke a chýbal mi kontakt s fanúšikmi,“ priznáva pre časopis Zdravie. „Okrem toho mám kapelu, chalanov, s ktorými roky koncertujem, a chcela som, aby aj ona žila,“ dodáva speváčka.

Koncertovať začala, už keď mal jej Radko jeden rok, no koncerty si plánovala len veľmi pozvoľna. „Zvažovala som aj vzdialenosť, keďže som synčeka dojčila skoro do troch rokov, takže chodil stále s nami,“ ozrejmila sympatická brunetka, ktorej so všetkým veľmi ochotne pomáhal aj jej oddaný manžel a manažér v jednej osobe Marián Kavulič.

Dal im to pocítiť

„Radka sme veľmi postupne zvykali, nerobili sme mu také šoky, že by sme odišli na dlhšie a nechali ho u mojich či Mariánových rodičov. Raz, keď mal asi dva roky, sme boli v Košiciach u svokry a malý zaspal. Mal ísť s nami na koncert do Prešova, no nechceli sme ho budiť, tak ma manžel odviezol samu. Radko sa medzičasom zobudil a keď sme sa vrátili, dal nám pocítiť, že sme neboli doma,“ konštatuje Kristína.

„No teraz je to už iné. Už má Radko tri roky a úplne inak vníma, keď odídem. Vie, že mamka ide, mamka príde, je samostatnejší,“ dodáva interpretka, ktorá o seba podľa vlastných slov poriadne dbá.