Vojnový kaplán Milan Novotný: Človeka by som dokázal zabiť. S chlapcami idem naplno do všetkého

„V armáde nejde o to, aby si obracal ľudí na veru, ale aby si poskytoval ľudskosť tam, kde je jej veľmi potreba.“ S týmito slovami vyslal kardinál do služby nadporučíka Milana Novotného, ktorý je armádnym kaplánom 43. chrudimského výsadkového pluku armády Českej republiky. Ak by si niekto myslel, že je len duchovným, ktorý celé dni čaká v teplej kancelárii na to, ktorý vojak sa mu príde zveriť so svojimi problémami, bol by na omyle. „Duchovného, ​​ktorý by sa nechcel zamazať krvou, blatom a potom, by vojaci neprijali. Vo výcviku žiadne úľavy nemám, nebol by som potom jedným z nich,“ hovorí Milan Novotný, ktorý si na bojisku uvedomil aj tom, že napriek svojej hlbokej viere by dokázal zabiť človeka.

Foto: Reprofoto YouTube - Muzeum Loučka

Od väzňov k vojakom

Milan Novotný sa narodil v Pardubiciach, vyučil sa za tesára a kováča, no nakoniec ho zlákalo študovanie pedagogiky a psychológie. Jeho učiteľka na strednej škole si totiž všimla, že nie je veľmi technický typ, ale skôr ten humanitný. „Mňa to hlboko oslovilo, tak som sa tou cestou dal. Som rád, že sa tak stalo, pretože je to naozaj o mojej podstate,“ priznal pre český rozhlas Milan Novotný, ktorý 15 rokov pracoval ako psychológ v pardubickej väznici a nakoniec skončil medzi vojakmi ako duchovný.

Keď mal totiž Milan 16 rokov, konvertoval ku kresťanstvu a v roku 2011 zahájil ako jáhen (najnižší stupeň duchovného svätenia v katolíckej a pravoslávnej cirkvi, pozn. red.) štúdium teológie.

„Odvtedy sa ma duchovný svet drží, aj keď viera z času na čas kolísala. Lavíroval som medzi budhizmom a ďalšími duchovnými smermi, než sa vo mne kresťanská podstata ohlásila ako tá najpravdepodobnejšia a najdôveryhodnejšia. K ceste duchovného ma inšpiroval môj blízky kamarát – kňaz, ktorý mi túto možnosť navrhol a naplnilo ma to radosť. Vtedy som pochopil, že to asi bude tá správna cesta a vykročil som po nej,“ vysvetľoval Milan, ktorému rok po vysvätení dali ponuku, aby sa stal vojenským kaplánom 43. výsadkového pluku.

Dokázal by zabiť človeka