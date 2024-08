Kým si nevypil, nedokázal hovoriť so ženami. Manželkou hviezdy Teórie veľkého tresku sa stala Miss India

Hral plachého Raja Koothrappaliho, ktorý miloval vedu a túžil po láske, aj keď nedokázal hovoriť so ženami, kým si nevypil kúsok alkoholu. Skutočnosť bola trochu iná. Jeden z hrdinov seriálu Teória veľkého tresku si zobral za manželku obdivovanú krásavicu - samotnú Miss India. Toto je jeho príbeh.

Z Indie do Teórie veľkého tresku

Herec Kunal Nayyar sa narodil v Londýne, no veľkú časť svojho detstva a dospievania strávil v Indii, kam sa jeho rodina presťahovala krátko po jeho narodení. „Mal som štyri roky, keď moji rodičia usúdili, že je čas vrátiť sa do Indie, aby sa postarali o svojich rodičov,“ spomínal vo svojej knihe s názvom Môj prízvuk je skutočný.

V Indii sa stal úspešným univerzitným hráčom bedmintonu, začal hrať v muzikáloch a známa je tiež jeho záľuba v krikete, ktorý je tam jedným z najpopulárnejších športov. Ako 18-ročný sa ale rozhodol, že odíde do Spojených štátov a na univerzite v Portlande sa okrem štúdia ekonómie začal zaujímať o divadlo, ktoré sa stalo jeho životnou vášňou.

Svoj filmový debut si odbil v u nás nie príliš známej romantickej komédii SCIENCE, objavil sa tiež v jednej z epizód akčného seriálu NCIS. Jeho prvá veľká rola prišla až so sitkomom Teória veľkého tresku, v ktorom sa divákom predstavil ako mlčanlivý astrofyzik, dobrák, ktorý nedokáže komunikovať so ženami, kým nie je na mol opitý. Netušil, že seriál bude hitom, že ho budú točiť viac ako 10 rokov a že mu každá časť vynesie milión dolárov.

Netušila, kto je

Kým jeho seriálová postava nedokázala so ženami prehovoriť ani slovo, Kunal Nayyar bol sebavedomý a opovážlivý. Jeho sebadôvera ale zmizla, keď sa zamiloval do najkrajšej ženy Indie. Ich príbeh lásky by mohol konkurovať romantickým filmom.