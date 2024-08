Hanbila sa a dávala si pozor, aby ho ľudia nevideli. Žena s najširším jazykom je dnes v knihe rekordov

Kedysi sa za svoj neobvyklý jazyk hanbila, no nedávno sa vďaka nemu zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Američanka Brittany Lacayo je oficiálne ženou s najširším jazykom na svete. Odmalička jej pritom bolo jasné, že je v niečom iná ako jej rovesníci.

V rodine si ju už v mladosti zvykli pre jazyk doberať. Ten totiž vyvoláva zvedavé či šokované reakcie a Brittany bola spočiatku pevne rozhodnutá, že sa ním nikomu chváliť nebude. Ostych prekonala až v momente, kedy jej kamarátka poslala video o vtedajšej držiteľke svetového rekordu.

Tá mala jazyk široký 7,33 centimetra a Britanny si uvedomila, že jej je ešte o 0,57 centimetra širší, čo je viac ako priemer šírky hokejového puku. Šírka bežného ľudského jazyka sa pritom pohybuje v rozmedzí troch až štyroch centimetrov.

Kedysi si dávala pozor, aby jej jazyk neuvideli ani kolegovia v práci, no dnes ju pozná celý svet. „Je to super a aj trochu vtipné,“ poznamenala nová držiteľka svetového rekordu pre The Guardian.