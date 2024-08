Návrat do školy sa blíži. Špeciálna pedagogička prezradila triky, ako to svojim deťom uľahčíte

Prípravu na školské dni by ste nemali podceniť.

Škola sa už pomaly blíži, a tak mysle všetkých rodičov čoraz viac zamestnáva, ako svoje deti dôkladne pripraviť na začiatok nového školského roka. Pripravili sme pre vás preto rýchly súhrn vecí, na ktoré by ste nemali zabudnúť.

Už o chvíľu sa deti vrátia do školských lavíc. Foto: freepik @Racool_studio

Zapojte aj dieťa

Deti každý rok do školy potrebujú množstvo rôznych pomôcok od ceruziek cez zošity, pravítka a štetce až po peračníky či vrecúška na úbor. Z nakupovania si však nerobte stres a naplánujte si ho v dostatočnom predstihu. Ak si spíšete, čo všetko bude vaše dieťa potrebovať, vyhnete sa zbytočným zmätkom. V prípade otázok môžete osloviť aj priamo školu, do ktorej vaše dieťa chodí. Učitelia už sú v týchto dňoch v práci a určite vám radi poradia.

Ako vysvetľuje špeciálna pedagogička Soňa Pekarovičová z portálu Eduworld, je zároveň úžasné, ak môže prípravy aj samotný nákup absolvovať dieťa aspoň čiastočne s vami. Vyberať by ste pritom mali najmä také veci, ktoré dokáže samostatne používať. Samostatnosť v samoobslužných činnostiach ho totiž podporí a dodá mu sebavedomie.

Ak máte doma prváka

Mnoho budúcich prváčikov sa do školy veľmi teší. Cítia sa už veľkí a sú zvedaví, aké tu bude. Ak však badáte na tom svojom neistotu, nepanikárte. Na prvý deň ho môžete dobre pripraviť práve tak, že sa s ním budete o škole priebežne rozprávať. Z neznámej predstavy o škole mu týmto spôsobom vytvoríte čo najkonkrétnejší obraz. Hovorte dieťaťu, ako to v škole vyzerá, aký má rytmus, čo je v nej iné v porovnaní so škôlkou a hlavne ho uistite, že v škole bude len pokračovať v tom, čo sa už naučilo v škôlke.

Pomôcť tiež môže, ak sa pôjdete s dieťaťom okolo novej školy poprechádzať a pozriete si, ako to v nej vyzerá. Na internete pravdepodobne nájdete fotografie školských tried a možno aj pani učiteľku, ktorá sa vášho dieťaťa v septembri ujme. Bonus tiež je, ak poznáte nejakých jeho budúcich spolužiakov – môžete s nimi už teraz tráviť vonku viac času a vaše dieťa sa bude mať na koho v prvý školský deň tešiť.

Ilustračné foto. Foto: TASR

Výnimočnosť nového míľnika napokon potvrdíte aj spoločnými nákupmi potrieb, okrem ktorých môžete dieťaťu kúpiť aj niečo špeciálne. Pozrite sa po nejakej drobnosti – osobitnom dare súvisiacom so školou, ktorý vaše dieťa poteší. Súčasťou nákupu môže byť aj kúpa pekného nového oblečenia na prvý školský deň.

Rozlúčkový rituál