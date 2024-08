Priateľka Keanu Reevesa si roky nefarbí šediny. Alexandra štandardy krásy ako Kardashianky spĺňať nechce

Životom skúšaný Keanu Reeves už niekoľko rokov žiari šťastím, a to najmä vďaka svojej priateľke Alexandre Grant. Výtvarná umelkyňa je charakteristická nielen svojím umením, ale aj sivými vlasmi, na ktoré je hrdá. Na svojom Instagrame v minulosti vysvetlila, prečo sa rozhodla, že si ich už nebude farbiť.

Farby a rakovina prsníka

Grant na svojom Instagrame zdieľala štúdiu z International Journal of Cancer, ktorá tvrdila, že vedci našli pozitívnu koreláciu medzi farbením vlasom a vznikom rakoviny prsníka. Výskum nakoniec neprišiel s jasnou odpoveďou.

„Vedci študujú možnú súvislosť medzi farbením vlasov a rakovinou už dlho, ale doteraz nedošli k zhodným výsledkom,“ vysvetlila epidemiologička Alexandra Whiteová, ktorá je jednou z autoriek štúdie. Aj keď dodnes nie je jasné, či používanie permanentnej farby na vlasy zvyšuje riziko vzniku rakoviny, priateľka Keanu Reevesa zmenila názor a od svojich 30 rokov si vlasy nefarbí.

Šedivá už ako dvadsiatnička

„Šedivieť som začala predčasne ako dvadsiatnička a nafarbila som si moje vlasy každou farbou, ktorá mi prišla do cesty, až kým som nemala po krk všetkých tých chemikálií,“ vysvetlila na sociálnych sieťach umelkyňa. Ako 30-ročná sa poslednýkrát prefarbila na blond a odvtedy jej vlasy prirodzene zmenili farbu na sivú. Aj keď ona sama nie je fanúšičkou farieb na vlasy, ostatné ženy nesúdi.

„Milujem to a podporujem, že každá žena sa môže rozhodnúť, ako chce vyzerať, a to v každom veku. Ale ak ženy umierajú pre štandardy krásy, potom by sme sa mali o tých štandardoch rozprávať a zmeniť ich,“ vysvetlila Alexandra, ktorá sa nehnevá na to, že si ju občas ľudia mýlia s herečkou Helen Mirren, ktorá je od nej o 28 rokov staršia.

Nie je ako Kim Kardashian

Alexandra Grant často hovorí, že nespĺňa súčasné štandardy krásy, no nerobí si z toho ťažkú hlavu. „Som žena, ktorá meria 182 centimetrov a má šedivé vlasy. Ak by som chcela vyzerať ako Kim Kardashian, musela by som podstúpiť operáciu, ktorou by ma zmenšili,“ hovorila v rozhovore pre Vogue Alexandra, ktorá žiari sebavedomím, a to aj po boku svojho priateľa Keanu Reevesa. Ten vraví, že najkrajšie chvíle zažíva práve so svojou partnerkou.