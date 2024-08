Muž sa jej nesmel dotýkať, dovolila mu aj neveru. Alexandra z Extrémnych premien po rokoch žiari šťastím

„Neznášam sama seba,“ povedala v roku 2022 pred kamerami dvojnásobná mama, asistentka učiteľky Alexandra Kaszová, ktorá prišla na galavečer Extrémnych premien ako úplne iná žena. Podľa trénera Maroša Molnára sa zmenila nielen fyzicky, ale hlavne psychicky. Žena, ktorá nechcela, aby sa jej muž dotýkal a povolila mu aj neveru, po dvoch rokoch priznala, ako jej televízna šou zmenila život.

Zákaz dotykov

V práci mala milujúcich kolegov, doma zase láskavého partnera Petra a deti, no sama seba nenávidela. Vážila 107 kilogramov, pri každej nezdravej snahe o chudnutie trpela a vždy, keď sa pozrela do zrkadla, rozplakala sa. Alexandra otvorene priznala, že sa vážila aj 10-krát denne a hoci jej partner nedal nikdy najavo, že by mala chudnúť, ona to videla úplne inak.

„Tak strašne ma ľúbi, že mi nepovie, aby som schudla, alebo že ma nechá, alebo že sa rozídeme, ak neschudnem,“ hovorila Alexandra, ktorej partner nikdy nepovedal, že je tučná alebo že by mala so svojou váhou niečo robiť. „Ani si to o nej nemyslím. Mne sa páči taká, aká ja,“ povedal vtedy úprimne pred kamerami Peter, ktorý nemienil svoju partnerku opustiť.

Bolo mu ale ľúto, aký má pohľad sama na seba. Alexandra totiž nechcela, aby sa jej partner dotýkal a povolila mu aj neveru. „Nemienim ju opustiť. V dobrom nie, a v zlom tiež určite nie,“ hovoril Peter, ktorý stál pri partnerke aj vtedy, keď sa rozhodla ísť do relácie Extrémne premeny.

Život po po skončení šou

V šou Alexandra schudla 42 kilogramov a počas galavečera sa dočkala nielen obrovského potlesku, ale aj nečakaného sobáša s jej dlhoročným partnerom. „On ma, odkedy sme spolu, miluje takú, aká som. Stále mi to vraví a keď nie sme spolu, tak mi to napíše v správe. Nikdy nezloží telefón bez toho, aby mi nakoniec nepovedal, aká som nádherná a ako ma miluje,“ priznala vtedy dojatá Saška, ktorá si pred divákmi zobrala Petra za muža. Po dvoch rokoch od natáčania teraz prišli manželia do Telerána a prezradili, ako sa im darí.