Robil veci, ktorými si skracoval život. Jaro Slávik sa v istý moment rozhodol pre život bez alkoholu

„Mal som pocit, že celý vesmír sa točí okolo mňa. To je však mylný dojem množstva mužov. Pravda je však taká, že sa nikdy netočil a nikdy ani točiť nebude. Ja som len potreboval viac času, aby som to pochopil,“ hovorieval Jaro Slávik, ktorý si tesne pred päťdesiatkou uvedomil aj ďalšiu dôležitú vec. Producent a porotca obľúbenej šou Česko Slovensko má Talent priznal, že pred životným míľnikom prestal piť a otvorene hovorí o svojich dôvodoch.

Národ alkoholikov

Ako priznal Jaro Slávik pre Topky, nie je žiadne tajomstvo, že prežil mladosť v znamení hesla sex, drogy a rock´n roll. „Priznajme si, že my sme národ alkoholikov, kde sa alkohol adoruje a viac musíte vysvetľovať, prečo nepijete ako pijete,“ povedal otvorene producent. Podľa vlastných slov nemal problém s alkoholom taký veľký, že by musel piť za každú cenu, no zasahovalo mu to do života.

„Bral som to tak, že som dosť bohatý na to, že si môžem dovoliť čokoľvek, kedykoľvek, akokoľvek. A mám ten flexibilný pracovný čas a zdalo sa mi to ako celkom fajn náplň voľna. Je to fajn, je to euforizujúce a prečo by človek nemal robiť niečo, čo mu robí dobre?“ vysvetľoval svoje dôvody, prečo pil.

Čo so zvyšnými rokmi

O to, že sa dožil 50 rokov, sa vraj nijak nezaslúžil, pretože dlhé roky robil veci, ktoré mu život mohli radikálne skrátiť. Pred jubileom si povedal, že musí niečo zmeniť.