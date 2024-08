Hrá všetkými farbami. Pri príprave bulguru podľa Eriky Barkolovej si dajte pozor na jednu vec

Jedlo podľa nej musí hrať všetkými farbami a o to sa usiluje aj vo svojich receptoch. Pre moderátorku Eriku Barkolovú bolo varenie hlavne nutnou záležitosťou, no keďže sa z nej stala mladá mamička, v kuchyni sa musela vedieť obracať. Preto si v tom čase založila denník, do ktorého si zapisovala rady skúsenejších kuchárok a kuchárov.

Na zeleninu nedá dopustiť

„Ručne som si zapisovala recepty od mojich babičiek, svokry, maminy, ocina a keď som varila, išla som podľa receptu,“ priznala pre Varechu.sk moderátorka, ktorá dnes vie uvariť v zásade všetko, no napriek tomu v kuchyni rada trávi čo najmenej času. „Obdobie, keď moje dcéry už odišli z domu, znamenalo, že som roky variť nemusela. Sebe som nakrájala zeleninu, urobila šalát a bolo vybavené,“ opísala.

Reštaurácie navštevuje len výnimočne, v zahraničí si najradšej dopraje morské príšerky a najlepšie jedlo je podľa nej to, ktoré jej pripraví niekto iný. „Precestovala som kus sveta a vždy ochutnám miestne špeciality, ale zvyčajne je to tak, že po pár dňoch sa už začínam tešiť na klasický kurací slovenský vývar,“ tvrdí známa Erika Barkolová.

Svoju vášeň pre zeleninu a jednoduché farebné jedlá demonštrovala na obľúbenom recepte, ktorého základom je bulgur. Ten necháva cez noc namočený v horúcej vode, mrkvu krája na malé kúsočky, nech sa v ňom stratí a vrcholom celého receptu je podľa nej voňavá petržlenová vňať. Jediné, na čo si pri príprave tohto jedla treba dať pozor, je množstvo oleja na panvici.

Bulgur podľa Eriky Barkolovej: