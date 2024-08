Keď si bral svoju Mišku, od dojatia plakal. Moderátor Šarkan vie, prečo je rodina najdôležitejšia vec

„Rodina je stredom môjho vesmíru - moja rodina, moje decká perfektné a moja žena, ktorá mi vytvára to zázemie, aby som potom ja mohol byť ten Šarkan.“ Takto pekne hovorí o svojich najbližších Peter Šarkan Novák v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní a dodáva, že mať dobrý vzťah je dôležitejšie ako peniaze či sláva.

Známy moderátor a spevák skupiny Hex, ktorý po ochorení a smrti Petra (Ďuďa) Dudáka s kapelou nahráva a koncertuje, tvoril roky pár so superstaristkou Zdenkou Prednou, s ktorou mu to však nevyšlo. No šťastie sa na neho usmialo, keď na jednej z akcií, ktoré moderoval, stretol niekdajšiu missku Michaelu. Keď si ju potom po dvojročnej známosti bral za ženu, tak od šťastia plakal. Dnes spolu v dobrom aj v zlom kráčajú životom už 12 rokov.

Foto: TASR - Michal Svítok

S vetrom v chrbte

Peter Šarkan Novák sa narodil 3. augusta 1971 v Leviciach. Svoju prezývku, pod ktorou ho pozná celé Slovensko, dostal ešte počas štúdia. Údajne bol vždy rozlietaný na všetky svetové strany, stále s vetrom v chrbte a veľkou energiou.

Muzika ho vždy bavila a tak niekedy okolo roku 1997 začal vystupovať s kapelou Žena z lesoparku, ktorú sám založil. „Ja som z toho chcel mať v prvom rade zábavu, navyše ma to čiastočne i uživí. Život s kolektívom muzikantov, tvorba hudby, koncertovanie a cestovanie vytvára atmosféru, ktorá je živnou pôdou pre vynikajúce zážitky,“ priznal kedysi v rozhovore pre Korzár, aké boli jeho očakávania pri zakladaní skupiny.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nejako im napadol

Keď potom spevákovi Hexu Ďuďovi v roku 2018 diagnostikovali rakovinu pankreasu a svoj boj so zákernou chorobou napokon prehral, Šarkan ho v kapele nahradil. V súčasnosti tak nahráva a koncertuje s Hexom.

Z pôvodne jednorazového záskoku za Ďuďa je dnes z Petra právoplatný člen skupiny. „S chalanmi sme sa roky poznali, veď mám vlastnú kapelu Žena z lesoparku, ktorá aktuálne tak nejako hibernuje. Takže keď prišlo na to, že chalani riešili jednorazový záskok za Ďuďa na festivale Žákovic open, nejako som im napadol, napokon sme to odspievali s Laskym z Pary,“ priblížil pred v rozhovore pre Nový Čas.

Majú kamarátsky vzťah