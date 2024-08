Sú naozaj dobré, sľubuje Fero Joke. Jeho bryndzové pirohy si vychutnajú aj ľudia s rozšírenou diagnózou

Kvôli celiakii sa už asi desať rokov stravuje len bezlepkovo a to vie byť niekedy poriadne obmedzujúce. „Keď ešte zarátam to, že sa snažím jesť menej mäsa, ostanú mi z toho niekedy na výber v reštaurácii jedno - dve jedlá. Aj to niekedy nie je stopercentná istota,“ píše na svojom profile na sociálnej sieti Fero Joke.

Ak však chce ostať vo fyzickej aj psychickej pohode, neostáva mu nič iné, ako riadiť sa svojou bezlepkovou diétou a doma si pripravovať práve takéto jedlá. Dnes už našťastie existuje mnoho spôsobov, vďaka ktorým sa to dá a o jeden z týchto receptov sa známy zabávač podelil aj so svojimi fanúšikmi.

„Sú dobré, naozaj sú dobré,“ spokojne hodnotí Fero vo videu na portáli Varecha.sk. Na svoje bryndzové pirohy totiž použil bezlepkovú múku a ani v tejto upravenej verzii im nič nechýbalo.

Bezlepkové pirohy Fera Joke