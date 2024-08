V spálni jednu vec netoleruje a Viktor to rešpektuje. Adela Vinczeová má pred spaním zvláštny rituál

Pred kamerami pôsobí pohotovo a suverénne a v kresle oproti nej sa už vystriedal takmer celý slovenský šoubiznis. Aj Adela Vinczeová má však svoju pandorinu skrinku. Neuveríte, z čoho sa obľúbenej moderátorke tvoria na čele kropaje potu.

Adele rozhodne nerobte túto jednu vec. Foto: Instagram @viktorvincze

Ako relatívne čerstvá mama má, prirodzene, primeraný strach aj o synčeka. Úzkostlivejšie ako na malého Maxa však reaguje na niečo úplne iné.

Viktor to nechápe

Ak by ste chceli moderátorku vyhodiť z koľají, stačilo by vám obyčajné svetlo. Keď si totiž večer líha do postele, nesmie sa miestnosťou vznášať ani len záblesk svetla. „Ja musím zakryť aj svetielko na klimatizácii alebo nejakom spotrebiči. Môj Viktor to nechápe,“ povedala Adela podľa magazínu Šarm pred časom vo svojej talkšou.

Viktor síce krúti hlavou, no ako milujúci partner svojej polovičke ochotne pomáha a kým si k sebe večer ľahnú, prebehne poctivá brigáda, počas ktorej dvojica svedomite odstráni z izby všetok svetelný smog.

Nerobte jej to

Svetlo v spálni pred spaním však nie je jediné, ktoré Adelu irituje.