Ľúbil ju, preto oželel aj túžbu po bábätku. Štefan stál pri Hane Zagorovej aj v najťažších chvíľach

Sú to už presne dva roky, čo navždy odišla speváčka Hana Zagorová, s ktorou žil jej muž, operný spevák Štefan Margita, dlhých 30 rokov. Priznal, že na ich posledných spoločných chvíľach bolo najhoršie to, keď jej musel klamať o jej zdravotnom stave. Margita a Zagorová patrili k najstabilnejším párom českého šoubiznisu a svojej výnimočnosti si boli dobre vedomí. Vzali sa takpovediac zo dňa na deň a svoje rozhodnutie nikdy neoľutovali. Hoci bola ich spoločná cesta ku šťastiu spočiatku tŕnistá, verili, že sú si súdení. Radosť zo spoločného šťastia im nepokazilo ani to, že nemohli mať bábätko.

Bože, tá je ale namyslená

Deväťnásobná zlatá slávica bola Štefanovou platonickou láskou už dlho predtým, než sa spoznali. Ako sám prezradil, obdivoval ju celý život a veľmi ju túžil stretnúť. Keď ten deň konečne prišiel, nedopadlo to práve ružovo - hlavne pre neho.

Hana Zagorová. Foto: TASR/Ivan Majerský

S Hanou sa totiž po prvýkrát videli v Štátnej opere, kde mal operný spevák premiéru. Stretli sa na schodoch a Štefan jej s vidinou toho, že ďalšia príležitosť by sa už naskytnúť nemusela, zalichotil, ako veľmi ju obdivuje a aká je úžasná.

Hanka sa na neho ale pozrela a predniesla niečo, čo Margita nečakal ani v tých najhorších snoch. „Nepovedala nič také, ako že mi gratuluje k premiére. Len povedala: ‚Áno?‘ V tej chvíli som si povedal: ‚Bože môj, tá je namyslená!‘“ zaspomínal v rozhovore pre portál Vlasta na dávnu históriu slovenský tenor, u ktorého si to speváčka vzápätí vyžehlila tým, že ho pozvala na narodeninový večierok.

Pre lásku oželel otcovstvo

Hana Zagorová na zoznámenie s o 10 rokov mladším Štefanom na začiatku 90. rokov spomínala vždy rada. Osudového muža stretla, keď mala 46 rokov. „Štefan mi za to čakanie stál. Je to človek môjho života,“ priznala kedysi Zagorová, ktorá si Margitu vzala len 22 hodín po tom, čo sa oficiálne rozviedla s hercom a baletným tanečníkom Vlastimilom Harapesom.