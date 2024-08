Buďte ako líšky. Zvedavé, priateľské, šikovné, ale aj nežné a obetavé

Sú nám oveľa podobnejšie ako by sme si mysleli. A tak vás pozývame do ich sveta prostredníctvom nádhernej knihy Múdrosť líšok . „Líšky sa považujú za plaché, múdre a pekné. Menej známe je, že sú to aj veľmi citlivé, zvedavé a komunikatívne tvory. Nadväzujú tesné emocionálne putá a s láskou sa starajú o svoje potomstvo. Líšky pestujú priateľstvá a vášnivo rady sa hrajú,“ tvrdí Dag vo videu.

Hrdzavá srsť, špicatý ňufák, huňatý chvost. Hoci líšky žijú medzi nami, väčšina z nás vie o nich veľmi málo. Nie sú to len brilantné majsterky prežitia, ale aj citlivé a spoločenské stvorenia. Nesmierne rady sa hrajú a dokážu medzi sebou komunikovať rôznymi spôsobmi.

Foto: Ikar

Sú zvedavé a nežné, láskyplne sa starajú o svoje potomstvo a pestujú vrelé priateľstvá. Vo svete plnom nebezpečenstiev musia prekonávať rôzne nástrahy a zvládať náročné výzvy. Napriek tomu si vedia naplno užívať život a z času na čas vyvedú nejakú pochabosť.

Je to jasné, líšky sú neuveriteľné stvorenia, ktoré sú nám oveľa podobnejšie, ako si myslíme. Prejavujú nezištnosť a obetavosť, pestujú blízke emocionálne vzťahy. Ukazujú nám, že kultúrnym vedením sporov dosiahneme viac než agresiou, že múdrosťou a pružnosťou sa ľahšie dostaneme k cieľu a že nezištné správanie nakoniec prospeje všetkým.

Ako dodáva Daniel, „v našej knihe Múdrosť líšok na základe napínavých príbehov a prekvapujúcich poznatkov z výskumu líšok odhaľujeme, aké úžasné tvory líšky sú. Sú nám podobnejšie, ako si myslíme, a je veľa toho, čo sa od nich môžeme naučiť.“

Pozrite si VIDEO s Dagom a Danielom:

Náruživí znalci a ochrancovia líšok Dag Frommhold a Daniel Peller rozprávajú úžasné a šarmantné príbehy, ktoré poukazujú na to, koľko spoločného máme s líškami a čo sa od nich môžeme naučiť. Múdre, súcitné a vtipné!

Kniha má vyše 400 strán, no nájdete v nej naozaj pútavé a zasvätené príbehy o tom, aké sú líšky nielen múdre, ale aj súcitné, vtipné, obetavé, či priateľské. Múdrosť líšok od Daga Frommholda a Daniela Pellera.

Z nemeckého originálu Die Weisheit der Füchse (Ludwig Verlag, München 2022) preložila Katarína Halčinová.

Milan Buno, knižný publicista