Posledný odkaz Ľubomíra Pauloviča, ktorý svoj život prežil naplno: Milujte, no niečo po sebe zanechajte

Len pred pár dňami zasiahla Slovensko smutná správa. Legendárny herec Ľubomír Paulovič navždy opustil tento svet a zamieril do hereckého neba. Pre zdravotné problémy so srdcom sa síce už dávnejšie stiahol do ústrania a rozhodol sa viac oddychovať, no priznal, že napriek náročnému obdobiu sa snaží zvládať všetko tak dobre, ako len vie.

A hoci to obľúbený slovenský herec nemal ani zďaleka jednoduché a bojoval statočne, svoj boj, žiaľ, nakoniec prehral. Naposledy sa však, síce už len prostredníctvom parte, prihovára všetkým Slovákom. Zanechal im srdcervúci odkaz, píše týždenník Šarm.

Žil naplno

Poznali sme ho z divadla aj z televíznych obrazoviek, no potom sa stiahol do ústrania. Dôvodom absencie herca Ľubomíra Pauloviča boli zdravotné problémy. „V rámci možností sa snažím zvládať všetko tak dobre, ako sa len dá,“ hovoril v rozhovore pre týždenník Život známy herec s dodatkom, že pre spomenuté problémy musel životné tempo zvoľniť. „Celý život som veľa pracoval, natáčal filmy, hral divadlo a režíroval, trochu oddychu si už vo svojom veku aj zaslúžim,“ dodal s úsmevom.

A hoci koncom júla priznal, že prežíva náročné životné obdobie, bojoval statočne až do konca. „Každý z nás bilancuje svoj život a ja som ten svoj žil naozaj naplno,“ vyznal sa.