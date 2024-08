Mamu vyprevadil na vlak do koncentráku a už ju nikdy nevidel. Miloš Kopecký bol vnútri ťažko skúšaná duša

Preslávil sa mnohými divadelnými, filmovými a televíznymi úlohami. Vari najväčšiu popularitu mu priniesla úloha doktora Štrosmajera v legendárnom seriáli Nemocnica na kraji mesta. Pamätníci však vravia, že ďaleko lepšie hral v divadle a spomínajú jeho úlohy Richarda III., Harpagona či Higginsa. Dnes (22. augusta) uplynie od narodenia charizmatického českého divadelného a filmového herca Miloša Kopeckého 102 rokov.

Otec sa s mamou rozviedol, lebo bola židovka

Narodil 22. augusta 1922 v Prahe do dobre situovanej rodiny kožušníka Vladimíra Kopeckého, ktorý mal módny salón a obchod v centre Prahy, a bývalej modelky, neskôr klobučníčky Marty Grimmovej. V mladosti musel prekonať odpor otca voči herectvu, ktorý od syna očakával zveľaďovanie kožušníckeho podniku.

Mladého Miloša Kopeckého však lákalo divadlo. Túžbu po herectve viac chápala mama, ktorá ho podporovala v snahe stať sa hercom. Synovho úspechu sa ale nedožila. Kvôli jej židovskému pôvodu sa s ňou Kopeckého otec rozviedol a skončila v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau, odkiaľ sa už nevrátila. Miloš Kopecký spomínal na hrozný okamih, keď vyprevádzal svoju matku na vlak, ktorý ju odvážal do koncentračného tábora.

„Otec nad maminkou de facto vyniesol ortieľ. Keby totiž rodičia neboli rozvedení, maminka by sa neocitla v Osvienčime, ale zostala by zrejme v Terezíne, kde bolo možné vojnu prežiť,“ uviedol Miloš Kopecký v knihe Ja. Peklom nacistického tábora si prešiel aj budúci slávny herec, ktorý bol nacistickými zákonmi kvalifikovaný ako židovský miešanec. V auguste 1944 musel nastúpiť do pracovného tábora v Bystřici pri Benešove. Zostal v ňom až do konca mája 1945.

Hral Švejka aj Baróna Prášila

Miloš Kopecký začal hrať už počas okupácie so skupinou mladých umelcov Tvar, po skončení druhej svetovej vojny pokračoval v hereckej kariére v divadle Větrník. Neskôr vystriedal niekoľko angažmán vrátane Divadla Emila Františka Buriana, hudobného divadla na Karlíne, Divadla ABC, pôsobil v pražskom Národnom divadle a od roku 1965 až do konca kariéry bol členom súboru Divadla na Vinohradech. V roku 1979 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1985 titul národný umelec.