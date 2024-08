Zápas, na ktorý ich vyzval osud, je nad ich sily. Rodičia Filipka s raritným ochorením prosia o pomoc

Je to malé dieťa, no u lekárov a v nemocniciach prežil toho viac než väčšina dospelých. Filipko mal len dva mesiace, keď mu lekári diagnostikovali raritné ochorenie Wieacker-Wolff syndróm. Rodina sa nevzdáva a chce svojmu synovi pomôcť, no zápas, na ktorý ich vyzval osud, je nad ich finančné možnosti.

Dlhé mesiace bez rodičov aj bračeka

Narodil sa len o dva týždne skôr, ako bolo plánované a jeho rodičia vtedy netušili nič o vzácnom Wieacker-Wolff syndróme - genetickej chorobe, ktoré postihuje najmä pohybový aparát. „Slabosť celého telíčka, vykĺbené končatiny (bedrové kĺby, kolienka, členky, pršteky na rukách aj nohách), problémy s okohybným svalstvom, oneskorený PM vývoj (spojený s pomalším rastom hlavičky), problémy s papaním, nízky vzrast, kyfoskolióza, artrogrypóza," vymenúvajú rodičia na portáli Ľudia ľuďom len niektoré z prejavov ojedinelej diagnózy.

Foto: Ľudia ľuďom

Prvé mesiace svojho života prežil Filipko v nemocnici, keďže po narodení mal problém s dýchaním a jedením. „Boli to skoro celé a hlavne dlhé tri mesiace bez mojich rodičov a bračeka, ktoré som po narodení strávil v nemocnici. Potreboval som prístroje, ktoré mi pomáhali dýchať a nasogatrickú sondu, ktorou mi pomaličky napĺňali bruško, aby som rástol a priberal," rozprávajú rodičia v mene dnes už dvojročného bojovníka.

Ďalšie komplikácie

Problémom však boli aj nožičky, ktoré mu prvých šesť týždňov v nemocnici sadrovali od bedra až po prsty s myšlienkou, že to pomôže. Žiaľ, opak bol pravdou. „Doktori oznámili mojim rodičom, že to napravia len operácie," dodávajú.