Sestru stratil pri naháňačke. Csongor Kassai túžil po vlastnej rodine, no kvôli jednej veci zmenil názor

„Bohužiaľ, mám na sestru len jedinú vizuálnu spomienku, a to jej smrť, nič predtým si nepamätám,“ priznal herec Csongor Kassai, ktorý v sobotu 24. augusta oslavuje 52. narodeniny. Ako štvorročný zažil moment, ktorý ho ovplyvnil na celý život. O chlapcovi s predhryzom, ktorý vôbec nerozumel po slovensky, by len málokto kedysi povedal, že bude jedným z našich najobľúbenejších hercov. Svojej profesii podľa jeho slov obetoval celý život a hoci túžil po vlastnej rodine, nakoniec sa pre jednu vec rozhodol, že bude žiť sám.

Chlapec s predhryzom a pupákmi

Narodil sa na východe v malej dedinke Nový Kamenec, ktorá bola vtedy takmer čisto maďarská a kde vyrastal v obklopení zvierat. Ako spomínal pre SME, doma chovali prasatá, sliepky, morky aj holuby, ktoré sa naučil kŕmiť rovno z ruky. Keď holuby videli, že malý Csongor ide so zrnom, hneď si sadali na zem, hoci pred inými boli veľmi plaché.

Miloval dedinu a samotu, sliepky mu znášali vajíčka rovno do dlaní, nerozumel po slovensky a nič nenasvedčovalo tomu, že tento chlapec s predhryzom bude raz slávnym hercom.

Foto: TASR

„V detstve som mal ešte väčší predkus, nosil som strojček na zuby, tie sa mi neskôr zlomili, k tomu pupáky na nose. Keď som nastúpil ako 13-ročný do autobusu a zbadali ma rovnako staré dievčatá, začali sa chichotať. Rovnako si zo mňa uťahovali spolužiaci na základnej škole. Bola to pre nich veľká sranda, keď ma volali podľa uší a zubov. No treba sa ponad to preniesť,“ povedal v rozhovore pre Dotyky Csongor, ktorý mal aj na strednej škole málo sebadôvery.

Zomrela pri naháňačke

S jeho životom poriadne zamávalo aj to, že ako štvorročný prišiel o svoju sestru Tünde. Boli jarné prázdniny a aj keď bol február, vonku bolo pekné počasie. „U susedov sme sa hrali na naháňačku. Pamätám si, že susedka vetrala perinu, potom ju dala na zábradlie. Sestra ju totiž poprosila o pohár vody,“ prezradil v rozhovore pre týždenník Téma Csongor, ktorý bol svedkom toho, ako jeho sestra z ničoho nič spadla na zem a už sa nezdvihla.