Ženiť sa chcel dvakrát. Keď Jozef Bednárik prišiel o svoju milovanú Vierku, stratil ilúzie o láske

Orson Welles raz povedal, že režiséri po šesťdesiatke začnú mať radšej Rómeov ako Júlie, ale nie je to tak, hovoril obľúbený režisér.

Keď sa ho pýtali, prečo nosí stále okolo krku šál, odpovedal s humorom: „U mňa je to maskovanie toho, čo je pod ním. Každý si totiž povie: Íha, pozrite, šál! Namiesto: Íha, pozrite, to brucho!“ Legendárny režisér Jozef Bednárik, ktorému priatelia nepovedali inak ako Beďo, miloval jedlo, umenie a divadlo a hoci vedel ľuďom dobre vynadať, milovali ho. Hovoril, že dobrý režisér je ako podprsenka - nemusí byť, ale ak je, tak celú vec veľmi pozdvihne.

Spával tri hodiny denne, vstával o piatej ráno a počas skúšok nikdy nejedol. Jeho pracovné tempo bolo vražedné a v jeho živote nezostalo miesto pre človeka, s ktorým by mohol zdieľať každodenné problémy a radosti. Ilúzie o vzťahoch stratil vtedy, keď jeho najväčšia láska odišla doďaleka.

Foto: TASR

Hercom sa stal tajne

Mal len štyri roky, keď sa zamiloval do vône divadla. Prvýkrát vtedy uvidel operu Rusalka a vôňa zaprášeného plyšu lóže číslo dva mu doslova učarovala. „Nafetovala ma,“ smial sa v rozhovore pre SME Jozef Bednárik, ktorý ako jediný z piatich súrodencov išiel na umeleckú školu. Rodičia z neho chceli mať aranžéra, no on sa rozhodol, že skúsi herectvo na Vysokej škole múzických umení.

„Naši z neho chceli mať aranžéra, teda výtvarného umelca. V rodine bolo vždy veľké haló, keď povedal, že ide na herectvo. Oni o tom vlastne ani nevedeli, všetko urobil tajne,“ spomínala pre Plusku sestra Julka. Ako herec bol Jozef Bednárik taký temperamentný, že keď hral na javisku s Jozefom Kronerom, starší herec sa bál, že mladšieho kolegu z toľkej energie porazí.

„On miloval divadlo a strašne rád ho hral. Raz mi povedal, že sa rozhodol, že bude režírovať. Ja som sa ho pýtala, prečo Beďo? Veď to nie je sranda. A on mi povedal, že viac nebude pešiakom na šachovnici,“ prezradila v relácii Radosť zo života Zuzana Kronerová, ktorá bola svedkom toho, keď sa Jozef Bednárik rozhodol stať režisérom. Chcel stáť pri stvorení veľkých vecí. „A to sa mu aj podarilo,“ priznala herečka.

Foto: Frndolína (Archív STV)

Vynadal aj Studenkovej

Po desaťročnom hereckom pôsobení svoje schopnosti venoval už len réžii, najprv ako režisér Divadla Z v Zelenči, ktoré priviedol na vrchol ochotníckej slávy a ktoré zožalo úspech všade, kde účinkovalo. Potom režíroval v divadlách doma aj v zahraničí a so svojimi muzikálmi hosťoval po celom svete. Rovnako ako jeho režisérsky talent bol preslávený aj jeho vyberaný slovník.