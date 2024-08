Keď plakala v kúpeľni, podával jej vreckovky. Princ William chcel byť policajtom, aby ochránil mamu

„Mňa nestrápňuje otec, ale mama,“ hovorieval princ William, ktorého princezná Diana zahŕňala láskou, objatiami a bozkami, no aj starosťami, ktoré by ťažko niesol aj dospelý človek. Ako uviedol v novej knihe s názvom Princ William kráľovský životopisec Robert Jobson, William sa ako dieťa obával, že je zodpovedný za to, že je jeho mama nešťastná. Keď sa zamkla v kúpeľni a neutíšiteľne plakala, popod prah dverí jej podával vreckovky a opakoval jej, aby sa netrápila. Hoci jej najbližší dohovárali Diane, aby neprenášala svoje problémy na malého chlapca, ona ho nazývala „mužom svojho života“.

Williamova rázna otázka

„Chcem, aby sa cítili v bezpečí. Svoje deti stále objímam, a keď večer zaspávajú, ľahnem si k nim V každej chvíli im prejavujem lásku a nehu – považujem to za veľmi dôležité,“ vravela princezná Diana, pre ktorú boli synovia v ťažkých časoch, keď sa jej rúcalo manželstvo, úplne všetkým. Pre chlapcov to bolo podľa životopisca Jobsona komplikované obdobie, pretože si veľmi dobre uvedomovali napätie medzi rodičmi.

Diana chlapcov rozmaznávala a občas robila manželovi napriek, Charles zase často nebol doma s rodinou aj mnoho dní a hoci pred verejnosťou sa snažili krach svojho vzťahu utajiť, v súkromí veľmi dobre vedeli, že ich manželstvo sa skončilo. Ešte než rozluku verejne oznámili, princezná Diana odišla do internátnej školy za princom Williamom a všetko mu povedala. Povedala mu, že medzi ňou a otcom bude vždy rešpekt, no už nedokážu spolu žiť. Niekoľkokrát mu zároveň zopakovala, že ocko ich miluje, no William chcel vedieť viac. „Z akého dôvodu sa vaše manželstvo rozpadlo?“ spomínala si neskôr na jeho veľmi ráznu otázku.

Chcel byť jej policajtom

Diana mu otvorene povedala, že v manželstve boli traja, čo bola veta, ktorá použila aj v neslávne známom rozhovore s Martinom Bashirom v programe BBC Panorama. William, ktorý bol pre matku od narodenia tou najväčšou oporou, jej aj pri rozvode prejavil podporu, hoci bol len chlapcom.

Dianin osobný tajomník Patrik Jephson priznal, že Diana často zaťažovala mladú myseľ svojho syna problémami dospelej ženy. „Vždy, keď Diana strácala pôdu pod nohami, William stál pri nej. Raz jej povedal, že chce byť policajtom, aby ju mohol chrániť,“ priznal životopisec Jobson, ktorý spomenul aj moment, keď vysvitlo, že po rozvode Diane odoberú kráľovský titul. William ju vraj objal a povedal: „Mamička, netráp sa. Keď raz budem kráľom, vrátim ti ho.“

Kráľovnina rada pre Charlesa

Toho sa však nedočkali, pretože princezná Diana 31. augusta 1997 nečakane zomrela. William a Harry ešte spali, keď o jednej v noci princa Charlesa zobudil telefonát, že v tuneli pod parížskym mostom došlo k nehode.