Na šošovicovú sa tešila najviac. Skvelá polievka od dedka Márie Čírovej je dokonalá vďaka extra prísade

Chodieval s ňou na skúšky, súťaže, až kým oňho v sedemnástich rokoch nečakane neprišla. Starý otec Márie Čírovej mal so svojou vnučkou vrúcny vzťah, dokonca mu venovala pieseň Chýbaš. „Nikdy nezabudnem na naše prechádzky po rodnej Trnave, na naše šunkové bagety, rozhovory, jeho povzbudenia a rady,“ zaspomínala si pre Magazín Miau.

Dá sa to aj bez hádok

V rozhovore pre agentúru SITA povedala, že jej dedko mal nadhľad a vždy problémy riešil bez hádok. „Alebo že sa niekto s niekým nebaví - to uňho neprichádzalo do úvahy,“ uviedla ďalej. Prežíval s ňou úspechy a neúspechy a po každom koncerte jej priniesol niečo pod zub - zväčša to boli banány, bagetu i žuvačky.

Doteraz sa riadi tým, čo jej počas života stihol poradiť. Jej programom nabité dni jej dokázal spríjemniť aj jedlom. Keď ju zobral domov, pohostil ju a vždy jej ponúkol na výber aspoň z troch jedál. „Na túto polievku som sa tešila asi najviac. Vďaka párkom je jemne pikantná a krásne sfarbená,“ opisuje speváčka šošovicovú polievku pre Plusku.