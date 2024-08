Ženám, ktoré ho sledovali, toto urobiť nemohla. Hviezda NCIS prezradila, prečo zrazu odišla zo seriálu

Keď sa Cote de Pablo pripojila k tímu do kriminálneho seriálu NCIS, fanúšikovia boli nadšení. Agentku Zivu si hneď obľúbili a stala sa tak hviezdou. V roku 2013 šokovala všetkých fanúšikov aj tvorcov, keď po ôsmich rokoch účinkovania oznámila svoj odchod. Svoje rozhodnutie zverejnila len pár dní pred začiatkom 11. série a nikto o ničom netušil. „Dozvedel som sa to doslova 20 minút predtým, ako to vyšlo v tlači,“ priznala herecká kolegyňa Pauley Perrettová. Svoj odchod zo seriálu vysvetlila Cote až po rokoch.

Chceli si ju kúpiť

Vedenie televízneho projektu ponúklo herečke vyšší plat, ale ani to ju neprinútilo zostať. „Naozaj chcem objasniť, že sme Cote de Pablo ponúkli veľa peňazí. A potom sme jej ponúkli ešte viac peňazí,“ povedal bývalý generálny riaditeľ stanice CBS Les Moonves. Cote de Pablo odišla zo seriálu bez vysvetlenia a až po rokoch priznala, že žiadne peniaze by ju neprinútili zostať.

„Na tvorbe tejto postavy som pracovala osem rokov a milovala som ju,“ vysvetľovala nakoniec svoje rozhodnutie odísť. Nepáčilo sa jej však, kam seriál smeruje. „Chystali sa Zivu poslať do Izraela a urobiť z nej nešťastnú ženu. Povedala som si - čo zanechám všetkým ženám, ktoré tak dlho sledovali šou? Nepovažovala som to za fér. Tak som povedala - pokiaľ pre ňu niekto nenapíše niečo fantastické, už sa nevrátim,“ uviedla herečka.

Stačil jeden test

Neskôr priznala, že odchod zo seriálu neplánovane sprevádzala aj ďalšia nepríjemnosť. Gynekologické testy ukázali, že môže mať rakovinu krčka maternice.