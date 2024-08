Pred podávaním nezabudnite na jednu vec. Mäsové guľky podla hviezdy Dunaja sú jednoduché ale chutné

Na vysokú školu ho zobrali až na štvrtýkrát, no potom dokázal, že má talent. Teraz si srdcia divákov získava ako Laco Koptík zo seriálu Dunaj, k vašim službám. Už i v seriáli Druhá šanca sa tešil diváckej priazni, keď hral doktora Olivera. Filip Šebesta vyštudoval konzervatórium a chcel pokračovať na VŠMU, no jeho cesta bola o niečo komplikovanejšia.

Spoznali sa vďaka umeniu

Rozhodol sa, že to vyskúša poslednýkrát a práve vtedy sa mu to podarilo, uvádza pre Život. Už počas školy si mohol zahrať v seriáli Nový život. Potom začali postupne prichádzať aj ďalšie projekty a Filipovi sa podarilo uplatniť v takej umeleckej oblasti, ako chcel. Vďaka umeniu sa spoznal aj so svojou manželkou, keďže ich spojila hudba.

V relácii Neskoro večer prezradil, že mali väčšiu svadbu na Morave, keďže jeho manželka Hanka pochádza odtiaľ. „Láska pre mňa znamená pokoj, obetu tomu druhému, spoločnú cestu a rodinu,“ objasnil ďalej pre Život. Manželia okrem iného spoločné chvíle trávia aj za sporákom, kde dokážu spolu skvelo spolupracovať. Aj recept na mäsové guľky pochádza z ich kuchyne.