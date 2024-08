Boli na dne a bez peňazí. Martin Dejdar je 30 rokov s Danielou, pri ktorej nezatúžil po druhej mladosti

„Viete, moja manželka netúži po popularite ani sláve,“ hovorí otvorene obľúbený český herec Martin Dejdar, ktorý má za sebou nielen úspešnú kariéru, ale aj obdivuhodné manželstvo. S vyštudovanou právničkou Danielou je už vyše 30 rokov, hoci o ňu musel na začiatku poriadne zabojovať a pri pokusoch zbaliť ju bol vraj už zúfalý. S partnerkou, pri ktorej ani netúžil po druhej mladosti, prežili aj časy, keď sa ocitli na dne.

Keď budeš námorníkom, dolámem ti hnáty

Na narodenia Martina Dejdara jeho otec nikdy nezabudol. Vlastimil Dejdar bol námorníkom na mori, keď sa tri roky po narodení dcéry dočkal aj syna. „Kotvili sme v Hamburgu, keď prišla vysielačkou z ústredia správa, že sa mi narodil chlapec. Už som mal trojročnú dcéru, takže som si syna zaslúžil. A pretože som bol na tú radostnú zvesť náležite pripravený, razom nastala smršť. Teda alkoholová smršť. Táto smršť nezasiahla iba našu loď, ale aj všetky ostatné, ktoré stáli okolo. Poviem vám, že Martin bol naozaj dobre oslávený,“ zaspomínal pre iDNES.cz Vlastimil Dejdar, ktorý mohol svoju rodinu občas brávať na cesty so sebou.

Martin strávil raz na lodi deväť mesiacov, keď sa z Poľska vyplavili okolo Afriky, cez Filipíny a naspäť. „Mal som sedem rokov, ségra mala deväť alebo desať. Otec donútil sestru, aby si každý deň písala námornícky denník a lepila si k tomu fotky, takže dnes si to všetko ešte môžeme znovu vybaviť. Sú to úžasné veci,“ prezradil v relácii Blízka setkáni Martin. Na lodi sa musel niekoľko hodín denne učiť, no inak zažíval neopakovateľné chvíle. Jedny Vianoce strávil v Iraku a pre spolužiakov bol vždy frajerom, pretože kým oni mohli o západe len snívať, on bol ten, komu otec nosil angličáky a žuvačky, ktoré boli pre iné deti ako zázrak.

Otec si prial, aby z Martina vyrástol lekár, no chlapec netúžil po ničom inom, len aby sa stal námorníkom. „Varoval ma, že mi doláme hnáty. Asi vedel prečo,“ smial sa neskôr Martin Dejdar. Vyrastal v malom mestečku, kde sa takmer každý venoval ochotníckemu divadlu a on nebol výnimkou. Keď sa nakoniec rozhodol študovať herectvo, otcovi sa uľavilo.

Zaľúbený do tanečníčky

Práve vďaka svojej profesii herec spoznal svoju budúcu manželku, tanečníčku a vyštudovanú právničku Danielu, ktorá vraj o tom, že spolu chodia, vedela ako úplne posledná zo všetkých.