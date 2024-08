Bez neho to vôbec nemá zmysel. Jožko Vajda prezradil, čo v jeho živote rozhodne nemôže chýbať

Keby sme sa len trápili, zbláznili by sme sa, hovorieva. Jozef Vajda sa na doskách, čo znamenajú svet, postupne prepracoval od vážnych interpretácii ku komédiám a tragikomédiám a v tejto polohe je dnes, zdá sa, veľmi spokojný. Obľúbený herec však nedá v práci a ani mimo nej dopustiť na jednu dôležitú vec.

Aj bez slov

Chlapec z dediny pri Púchove sa ešte ako malý túžil stať kovbojom. Osud to však zariadil inak a napokon uňho zvíťazilo herectvo. Napokon úspešne zložil prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde sa dostal do ročníka so Zdenkou Studenkovou.

So svojráznou blondínkou odvtedy tvoria nerozlučnú hereckú dvojicu, ktorá si rozumie aj bez slov. „Od prvého ročníka si nás Pepo Budský, náš milovaný pedagóg, veľmi obľúbil, teda Zdenu viac, a urobil z nás dvojicu. Dospelo to tak ďaleko, že sme už počas školy hrali stále pár, až to potom museli zakázať,“ zaspomínal si Jozef Vajda so smiechom pre Šarm.

Umelec, ktorého po boku Zdenky Studenkovej diváci často vídajú aj ako jedného z hádačov v jojkárskej relácii Inkognito, sprevádza po celý život jedna preňho nesmierne dôležitá vec – humor. Svojimi vtipmi a veselými príhodami je herec doslova povestný. „Milan Lasica raz povedal jednu úžasnú okrídlenú vetu: ,Aj v tej najväčšej tragédii musí byť humor, lebo inak je to nezaujímavé.‘​,“ cituje Lasicu a so samozrejmým výrazom v tvári dodáva: „Život bez humoru nemá absolútne žiaden zmysel.“

Pri kolegoch z Inkognita Michalovi Hudákovi, Marcelovi Forgáčovi a Mariánovi Čekovskom sa podľa jeho slov nedá v jednom kuse nesmiať. Nezabudol však ani na tých z divadla či na svoje herecké kolegyne. „Spomeniem napríklad Danka Fischera. On je naozaj studnica humoru. A veľmi veľa sa nasmejem aj s Emíliou Vášáryovou, so Zdenou Studenkovou a s Kamilou Magálovou. A z mladších herečiek je to Dominika Kavaschová a Janka Kovalčiková – pri nich sa človek naozaj dobre pobaví,“ dodal s úsmevom pre Šarm sympatický herec.