S manželkou dobiehal na trolejbus, keď skolaboval. Keď si seniora všimli Tomáš, Ondra a Bára, nezaváhali

Dobiehal na trolejbus, keď mu náhle prestalo biť srdce a zosunul sa k zemi. Hoci po jeho boku stála manželka, zostala v šoku a svojmu mužovi pomôcť nedokázala. Ako informuje polícia Českej republiky, akoby zázrakom však okolo prechádzal Tomáš, Ondra a Bára, partia mladých policajtov, ktorí bez váhania zastavili a rozbehli sa na pomoc. Dramatické momenty mali aj vďaka ich činu krásny koniec.

Incident sa odohral ešte začiatkom júla v českom Ústí nad Labem, kedy si muža ležiaceho v tráve všimla okoloidúca hliadka. „Ihneď zastavila a rozbehla sa k nemu. Po jednoduchých krokoch v rámci prvej pomoci, ktoré sú dôležité urobiť a zistiť tak zdravotný stav dotyčného, ​​zistila, že muž nedýcha a nereaguje na podnety," opísali policajti.

Jeden z nich preto zahájil nepriamu masáž srdca, policajtka kontaktovala záchranku a komunikovala s operátom a tretí policajt sa ujal vystrašenej manželky, ktorá sa mohla len prizerať tomu, ako policajti bojujú o život jej manžela.

Napriek tomu, že išlo o policajných nováčikov, vo vypätej situácii predviedli excelentnú spoluprácu. „V resuscitácii sa vzájomne striedali až do príchodu záchranárov, do ktorých starostlivosti muža následne odovzdali,“ vyzdvihli ich profesionalitu kolegovia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/pfbid025gaZbdhDpy5pVf3SUC4WWMFrb6v4LNFzubUqj3EKbeMJRuSRC42gmA6JqRZjHVV4l

Príbeh záchrany mal napokon šťastný koniec, a tak sa mestská časť rozhodla mladých hrdinov oceniť. „Slovo ďakujem vyjadruje snáď úplne všetko a ďalších slov netreba. Svojou prácou nielen, že napĺňate motto pomáhať a chrániť, ale svojím činom ste aj zachránili život," dodal starosta mestského obvodu Severnej Terasy v Ústí nad Labem Jaroslav Šimanovský.

Policajtom zároveň pripravil prekvapenie v podobe stretnutia so zachráneným seniorom a jeho manželkou. „Manželia Šrejbrovci boli veľmi dojatí a slová vďaky by im na jeden deň nestačili. Aby bola situácia trochu veselšia, tak manželka seniora vytvorila úsmev na perách všetkých tým, že prvé slová, ktoré manželovi na JIS povedala, boli "nabudúce to neber tak doslova". Manželia mali totiž v ten deň namierené na cintorín," dodali policajti s úsmevom.