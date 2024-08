Priala by si, aby bola drzejšia. Marta Jandová sa pri výchove dcérky riadi krásnou myšlienkou

Rocková diva Marta Jandová, ktorá sa v hudobnom svete presadila bez pomoci svojho slávneho otca, frontmana kapely Olympic Petra Jandu, si po ťažkých životných skúškach svoju lásku doslova vysnívala. Gynekológa Miroslava do svojho života pustila na popud svojej o osem rokov mladšej macochy a vyšlo im to. Dnes sú spolu už 13 rokov a vychovávajú dcérku Marie. V rozhovore pre týždenník Život speváčka otvorene prehovorila o tom, aká je jej dcérka, ktorá oslávila už 11 rokov, ale aj to, či by jej v budúcnosti dovolila pôsobiť v šoubiznise.

Dohodila ho jej macocha

Dcéra drsného otca to v živote vôbec ľahké nemala. V detstve ju šikanovali, umrela jej mama a potom aj milovaný brat. A šťastie nemala ani v láske, jeden nevydarený vzťah striedal druhý. Napokon sa osud usmial aj na ňu, keď do jej života vstúpil gynekológ Miroslav.

Aj keď nie úplne jej pričinením. Dohodila ho jej totiž o osem rokov mladšia macocha Alice. „Nebolo to pri kontrole,“ vtipkovala speváčka pre český denník Aha!

Trošku drzejšia

Dnes sú spolu už 13 rokov a vychovávajú dcérku Marie, z ktorej je už veľká slečna. Ako však Marta prezradila, napriek veku sa vraj stále rada hrá s bábikami a o umeleckej dráhe vraj nateraz neuvažuje. „Zatiaľ speváčkou byť nechce. No zahrala si už vo filme,“ vysvetľuje speváčka. Jej dcéra vraj hanblivá nie je, je však citlivá po nej. „Občas by som si priala, aby bola do tohto dnešného sveta trošku drzejšia,“ myslí si známa umelkyňa.

Keby sa Marie v budúcnosti rozhodla kráčať v šľapajach svojej mamy a uvažovala by o svete šoubiznisu, Marta by jej v tom nebránila. „Možno by som pred pár rokmi povedala niečo iné, ale nedávno som čítala veľmi pekný článok, kde niekto, naozaj si nepamätám kto, vyslovil krásnu myšlienku, a to že naše deti sme dostali ako dar, aby sme ich pripravili na život, ale ten život je ich a my sa im doň nemáme pliesť,“ dodáva Marta Jandová.