Pokiaľ pracujete, menej ako toľkoto nezarobíte. Takto by sa mala zvýšiť minimálna mzda

Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodli na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Jej výška tak bude od 1. januára 2025 stanovená zákonom, a to na 816 eur mesačne. Po zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Nedohodli sa

„Minimálna mzda v budúcom roku bude 816 eur, a to preto, lebo sociálni partneri sa na jej výške nedohodli a teda túto sumu, túto výšku určil automat, ktorý je v súčasnosti na úrovni 57 % z priemernej mzdy,“ uviedol Tomáš.

Minister práce priblížil, že ak by platila pripravovaná novela zákona, tak minimálna mzda sa v roku 2025 stanoví ako 60 % z priemernej mzdy. V budúcom roku by dosiahla podľa neho výška minimálnej mzdy 858 eur. V súčasnosti je zákon v legislatívnom procese, pričom Tomáš by chcel presadiť jeho schválenie v Národnej rade SR spolu s ďalším balíkom zákonov do polovice novembra.

Čo vyplýva zo zákona?

Zo zákona o minimálnej mzde vyplýva, že v prípade nedohody sociálnych partnerov tvorí suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci rok 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve na Slovensku za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku 2025, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov sa v minulých rokoch podarilo dohodnúť na zvýšení minimálnej mzdy. Vlani stúpla mesačná suma minimálnej mzdy na 750 eur, čo bolo o šesť eur viac, ako by sa zvýšila podľa zákona. Rok predtým sa sociálni partneri dohodli takisto na zvýšení minimálnej mzdy na rok 2023 o 56 eur na 700 eur.