Rodičia nechceli, aby bola so starším a rozvedeným. Mária Čírová po 16 rokoch vie, že manželstvo je drina

„Si viac než len môj manžel. Lásku, po ktorej som túžila, žijem. Ďakujem. Nič mi nechýba,“ napísala na sociálne siete Mária Čírová, ktorá so svojím manželom Mariánom oslávila 16. výročie vzťahu a siedme výročie svadby. Ich začiatky neboli jednoduché a obľúbená speváčka otvorene hovorí o tom, že ani manželstvo nie je iba romantika.

Spojila ich Búrka

Keď Marián spoznal mladú speváčku Máriu Čírovú ako producent na popovej súťaži, mal 33 rokov a ona o 15 rokov menej. „Stála tam jedna krásna dievčina a sústredene sa pozerala na pódium. Dosť ma vtedy zaujala,“ spomínal pre Nový Čas Maroš, ktorý bol v tom čase rozvedený a do mladej speváčky sa zamiloval na prvý pohľad.

Keď sa o pár týždňov stretli v nahrávacom štúdiu, začali pracovať na pesničke Búrka a práve pri tónoch tejto skladby vraj medzi nimi preleteli skutočné iskry. Kým Mária zažívala prvú veľkú lásku, jej rodičia z toho neboli vôbec nadšení.

Rodičia mali iné predstavy

„Deti nikdy nenaplnia predstavy rodičov. Čím viac si vás budú tí rodičia nejako predstavovať, tým viac sa budete od toho odkláňať. Neviem, či je toto nejaký vesmírny zákon, ale zatiaľ to tak vnímam v živote, že čím viac sa na niečo upíname, sústredíme a všemožne tlačíme na pílu, tým to, čo chceme dosiahnuť, akoby od seba odháňame,“ vysvetlila Čírová svoje pocity v jednom z príspevkov na sociálnych sieťach.

„Aj u nás to tak bolo. Moji rodičia mali o mne nejaké predstavy, čím budem, s kým budem... A ja som to všetko v jednom momente rozbila. Bolo mi to ľúto, vedela som, že ich sklamem, ale cítila som, že tá zložitejšia, nevychodená cesta je to, kadiaľ mám kráčať,“ vysvetľovala speváčka. S Marošom zostala napriek komentárom okolia a dnes sú za to všetci radi. „Maminka mi často hovorí – Maruška, ešteže si nás vtedy nepočúvala,“ smeje sa Mária, ktorá je s manželom 16 rokov, no veľmi dobre vie, že manželstvo nie je zadarmo.