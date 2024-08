Túži vidieť rásť svojho milovaného syna. Martinovi s ojedinelou diagnózou zostáva už len posledná nádej

Túži vidieť rásť svojho milovaného syna, no osud to všetko zariadil inak. Martin Focko je milujúcim manželom a otcom, ktorý sa náhle ocitol v zúfalej situácii. Snaží sa zvíťaziť nad zákernou rakovinou a naďalej žiť pre svoju rodinu, no sám si liečbu hradiť nedokáže. „Zdravotná poisťovňa, žiaľ, takúto liečbu neprepláca," hovorí smutne muž, ktorý sa aj napriek tomu odmietol diagnóze poddať. Svoj príbeh zverejnil na portáli Donio.

Ojedinelý typ rakoviny

Liečil sa na močové cesty, navštívil obvodného lekára a následne dvoch rôznych urológov. „Lekári mi predpisovali silnejšie a silnejšie antibiotiká, no moje bolesti sa stupňovali. Na pohotovosti som bol štyrikrát. Trikrát som dostal infúziu a poslali ma domov,“ začína rozprávať príbeh, ktorý rodine obrátil život naruby.

Foto: Donio.sk

Bolesti však pretrvávali a tak Martinovi na štvrtýkrát urobili viaceré vyšetrenia. Nasledovala okamžitá hospitalizácia. „Moja diagnóza bola zhubný nádor v časti Perinea a na iných nešpecifikovaných miestach,“ spomína si na marec 2024, keď si z úst lekárov vypočul veľmi ojedinelú diagnózu.

Posledná možná šanca

Ihneď začal bojovať o drahocenný čas so svojou milovanou manželkou a 11-ročným synom. „V apríli som podstúpil najsilnejšiu chemoterapiu, ktorá, žiaľ, nezabrala. Hneď na to som podstúpil rádioliečbu, po absolvovaní ktorej by bola možná operácia. Veľmi sme sa s manželkou modlili, aby táto liečba zabrala a môžem tu zostať so svojou rodinou, vidieť rásť svojho milovaného syna, no osud to zatiaľ zariadil inak,“ hovorí smutne.